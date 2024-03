Heidi Klum postet erstes richtiges Selfie mit Tochter Lou!

Es ist eine absolute Premiere! Nachdem Heidi Klum (50) ihre Tochter Lou (14) jahrelang aus dem Netz heraushielt, zeigt sie ihren Spross nun ganz unverpixelt. In ihrer Instagram-Story teilt die Germany's Next Topmodel-Chefin ein Video, in dem sie mit ihrer Tochter ein Konzert der Sängerin Madonna (65) besucht. Lächelnd blicken die beiden in die Kamera. Das Mutter-Tochter-Duo scheint viel Spaß gehabt zu haben. In weiteren Story-Frequenzen teilt das Model noch andere Clips, in denen sie zu Madonnas Songs mitsingt.

Ihre Kinder hielt Heidi bisher stets aus der Öffentlichkeit raus. Auf ihren Social-Media-Kanälen teilte sie nur Bilder, auf denen ihre Sprösslinge das Gesicht verdeckten. Lediglich Heidis älteste Tochter Leni Klum (19) steht bereits seit einigen Jahren als Model im Rampenlicht. Anfang des Jahres zeigten sich Heidis Kinder Lou, Henry (18) und Johan (17) erstmals auf einem roten Teppich. Gemeinsam mit ihrem Papa Seal (61) und dessen Partnerin Laura Strayer besuchten sie die Premiere für den Film "The Book of Clearance". Dabei präsentierte sich Lou in einem schwarzen, schulterfreien Kleid. Dazu kombinierte die 14-Jährige eine schlichte Clutch und ein Paar High Heels. Ihre Haare trug sie hinters Ohr gesteckt.

In einem Interview mit Gala sprach Heidi offen über die Zukunftspläne von Lou. "Lou ist total anders drauf als Leni und hat ganz andere Interessen. Sie ist ein A-Class-Student, hat überall Einsen. Sie liebt Anime, schaut auch alles auf Japanisch. Momentan kann sie sich nicht entscheiden, ob sie Popstar, Tierärztin oder Präsidentin werden möchte", verriet die America's Got Talent-Jurorin.

