Früher Bar, heute Bares: Susanne Steiger packt über Job aus

Susanne Steiger (41) hat lange und hart für ihren heutigen Erfolg gearbeitet. Bevor sie als Antiquitätenhändlerin und Fernsehpersönlichkeit bekannt wurde, ermöglichte die Arbeit in der Gastronomie der Unternehmerin ihren ersten Laden. Als ein Paar nun zwei alte Cocktailbücher mit in die beliebte ZDF-Trödelshow Bares für Rares brachte, verriet sie ihren Kollegen: "Ihr werdet es nicht glauben: Ich habe meinen ersten Laden mit Cocktail machen finanziert. Ich habe jede Nacht in der Bar gearbeitet. Die Cocktails haben dazu beigetragen, dass ich heute hier sitze."

Ohne das zuvor zu wissen, liefen die Verkäufer im Händlerraum zielstrebig auf Susanne zu. Ihre Augen leuchteten sofort. "Hier ist sogar mein Lieblingscocktail drin – Pink Lady! [...] Ich finde sie sehr cool für die Küche. Das ist mal was anderes. Da kriegt man richtig Lust!", freute sich die Händlerin. Doch auch ihre Kollegen hatten ein Auge auf die Rezeptbücher geworfen, die in einem ziemlich guten Zustand waren. Am Ende konnte sie die Juwelierin trotzdem ergattern – für 200 Euro. Der Experte Sven Deutschmanek (47) hatte den Wert der Bücher zuvor auf 60-100 Euro geschätzt.

Eigentlich ist Susanne gelernte Steuerfachwirtin. 2007 eröffnete sie ihren ersten Schmuckladen im nordrhein-westfälischen Bornheim, 2012 folgte ein weiterer im nahe gelegenen Kerpen. Seit 2014 kauft sie dafür auch bei "Bares für Rares" ein. Doch nicht nur das: Die zertifizierte Diamantengutachterin ist auch Springreiterin! In der Vergangenheit nahm sie mit ihrer Stute Filippa 13 an diversen Prüfungen der Schweren Klasse teil.

Doch auch bei dem Multitalent läuft nicht immer alles rund. 2020 musste die gebürtige Aachenerin eine ziemlich unschöne Erfahrung machen: In eines ihrer Geschäfte wurde eingebrochen! "Die Polizei hat mich gegen 5:30 Uhr aus dem Bett geklingelt. Ich habe das Geschäft seit 13 Jahren – und das ist der erste Einbruch. Das gibt einem ein komisches Gefühl", hatte sie damals gegenüber Express geschildert. Wegen der Pandemie damals war das Geschäft geschlossen. Der oder die Täter hätten nicht viel holen können, nur ein paar weniger wertvolle Stücke aus der Auslage. Spuren und Beweismittel wurden gesichert. Ob die Ermittlungen zu einem Erfolg geführt haben, ist nicht bekannt. Möglicherweise hatte es jemand auf das Reliquien-Kreuz abgesehen, das sie 2019 bei "Bares für Rares" erworben hatte – das teuerste Objekt, das in der Sendung je verkauft wurde. Susanne hatte dafür 42.000 Euro hingeblättert, aber danach angekündigt, es einem Museum als Leihgabe zur Verfügung zu stellen. Die Kunsthistorikerin Dr. Heide Rezepa-Zabel (58) hatte dessen Wert sogar auf 60.000 bis 80.000 Euro taxiert.

