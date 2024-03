Meghan und Prinz Harrry überraschen mit Restaurantbesuch!

Seitdem Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) dem britischen Königshaus im Sommer 2020 den Rücken gekehrt hatten, schaffen sie es immer wieder in die Schlagzeilen. Diesmal sorgen sie jedoch nicht mit negativen News für Aufmerksamkeit. Nach einer Podiumsdiskussion, an der die einstige "Suits"-Darstellerin zum Internationalen Frauentag im Rahmen des South by Southwest Film Festivals teilgenommen hat, besuchen die Ex-Royals ein texanisches BBQ-Restaurant. Aufnahmen zeigen, wie das Paar freudestrahlend mit den Mitarbeitern des Lokals für einige Schnappschüsse posiert. Während der Auftritt der 42-Jährigen bereits im Voraus geplant war, sorgt Harry mit seiner unangekündigten Anwesenheit für verdutzte Gesichter.

Obwohl die beiden auf den Bildern nun ausgelassen in die Kamera grinsen, schlug Meghan während ihrer Diskussion auf dem SXSW-Festival zuvor mitunter einen ernsten Ton an. Dabei thematisierte sie die Nutzung der sozialen Medien und erklärte, wieso sie sich inzwischen von diesen entfernt habe. "Ich halte mich im Moment davon fern, einfach für mein eigenes Wohlbefinden", erklärte sie und gab dabei auch preis, bereits zur Genüge Opfer von Hass im Netz geworden zu sein. Demnach habe sie selbst "den Großteil des Mobbings und des Missbrauchs in den sozialen Medien und online" während ihrer Schwangerschaften mit Sohn Archie (4) und Tochter Lilibet Diana erfahren.

Ihre Rede nutzte sie in diesem Zuge auch dafür, eine Frage zu stellen, die ihr persönlich ganz besonders auf der Seele zu brennen schien. "Man denkt darüber nach und macht sich wirklich Gedanken darüber, warum die Leute so hasserfüllt sein können. Es ist nicht gehässig. Es ist grausam. Warum sollte man das tun?", richtete sich Meghan an das Publikum der Veranstaltung. Sie selbst könne sich nicht erklären, was einen Menschen zu solch hasserfüllten Aussagen bewege – vor allem in so einer "zarten und besonderen Zeit."

Courtesy of la Barbecue/Mega Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2024

Getty Images Herzogin Meghan, März 2024

