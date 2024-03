Zu viel Photoshop? Fans erkennen Khloé Kardashian nicht mehr

Da müssen die Fans von Khloé Kardashian (39) glatt zweimal hinschauen! Die The Kardashians-Protagonistin steht bereits seit einigen Jahren in der Öffentlichkeit. Auf ihren Social-Media-Kanälen teilt sie gerne regelmäßig Bilder von sich. Mit ihrem neusten Instagram -Beitrag sorgt die TV-Darstellerin jedoch für Aufsehen. Auf dem neuen Foto sitzt Khloé in einem schwarzen, tief ausgeschnittenen Shirt und einer passenden Leggings auf einem Sofa. Doch vor allem ihr Gesicht irritiert einige Fans. Viele User erkennen Khloé nicht wieder. Einige Follower werfen der "Good American"-Gründern vor, zu viel Photoshop benutzt zu haben.

"Ehm... wer soll das sein?", fragt ein User in den Kommentaren unter Khloés Post. "Khloé verdammt. Wo ist dein Kinn, Mädchen?", will ein anderer Fan wissen. Ein Follower geht sogar so weit und unterstellt der ehemaligen Keeping up with the Kardashians-Bekannheit, das umstrittene Medikament Ozempic zur Gewichtsreduzierung, das eigentlich zur Behandlung von Diabetes eingesetzt wird, zu nehmen. "Du solltest echt aufhören, dieses Ozempic zu nehmen. Langsam siehst du echt krank aus. Und dann noch dieses viele Photoshop... Du und deine Familie seid wirklich kein gutes Vorbild für die jungen Mädchen da draußen", schreibt er.

Es ist nicht das erste Mal, dass Khloé für ihre bearbeiteten Bilder kritisiert wird. Vor wenigen Wochen postete die Influencerin ein Foto von sich via Instagram, auf dem sie in einem superengen silbernen Kleid mit Schnürdetails posierte. Nachdem der Schnappschuss von den Followern jedoch aufgrund des massiven Einsatzes von Photoshop stark kritisiert wurde, löschte sie das Bild wieder. Von einer öffentlichen Stellungnahme sah die Mutter von zwei Kindern jedoch ab.

Getty Images Khloé Kardashian, Unternehmerin

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, TV-Star

