Christian Wolf reagiert auf die Geburt seines ersten Kindes!

Christian Wolf ist nun offiziell Vater! Gemeinsam mit seiner Ex-Freundin Antonia Elena erwartete er seinen ersten Nachwuchs, die beiden trennten sich jedoch vor Monaten. Die Geburt seines Sprösslings lässt der Fitnessenthusiast sich natürlich dennoch nicht entgehen. Auf Instagram zeigt er sich nun mit seinem Sohn im Arm – der Kleine liegt an die nackte Brust von Christian geschmiegt. "Du kleiner Mann hast nicht den einfachsten Start ins Leben gehabt", schreibt er zu dem süßen Schnappschuss. Er fügt hinzu: "Aber du kannst dir sicher sein, dass deine Eltern und das gesamte Umfeld ihr Bestes geben werden, dass du glücklich, gesund und voller Liebe aufwächst."

"Irgendwie hast du einen Platz in meinem Herzen gefüllt, von dem ich nicht mal wusste, dass er frei war", schwärmt der stolze Papa weiter. Auch seine Fans sind ganz aus dem Häuschen. "Herzlichen Glückwunsch! Willkommen kleiner Knirps", freut sich ein Nutzer. Ein anderer findet: "Wahnsinn, wie viele Haare Knirps schon hat!" Auch Christians aktuelle Partnerin, Ex-GNTM-Girl Romina Palm (24), freut sich über das Familienglück ihres Liebsten und kommentiertmit einem Herz.

Auch die frisch gebackene Mama fand bereits liebevolle Worte für ihren ersten Nachwuchs. Sie meldet sich bei Instagram und teilt ein Video über die Geburt mit ihren Zuschauern. Antonia freut sich: "Du bist alles, was mir noch gefehlt hat. So lange habe ich auf dich gewartet und für dich gekämpft… Und jetzt bist du einfach da, ich bin so überglücklich!"

Instagram / christianwolf Christian Wolf, Fitness-Influencer

Instagram / christianwolf Christian Wolf mit seinem Baby, 2024

