"Katastrophe": So schlecht geht es Marc Terenzi finanziell

Marc Terenzi (45) stritt sich zuletzt vor Gericht mit der Tochter seiner Ex-Partnerin. Er soll der damals 15-Jährigen an den Po gefasst und anzügliche Nachrichten geschickt haben. Obwohl das Verfahren vergangene Woche eingestellt werden konnte, bleibt ein Schaden zurück. Der Sänger macht im Gespräch mit RTL deutlich: "Last year war Katastrophe!" Der Prozess habe ihm nicht nur persönlich, sondern auch finanziell geschadet. Anfragen zu Shows und Auftritten seien weitestgehend ausgeblieben, sehr zum Nachteil des begeisterten Showman: "Das tut mir ein bisschen weh. Ich bin Entertainer, ich liebe Musik, ich liebe es, auf der Bühne zu stehen." Nun bleibe ihm nichts anderes übrig, als auf bessere Zeiten zu hoffen.

Auch sein Anwalt Andreas Hohnel kann die finanzielle Schieflage des US-Amerikaners nur bestätigen. "Marc ist seit eineinhalb Jahren ohne Einkommen, seitdem diese Vorwürfe bekannt wurden", erklärt der Jurist. Sein Ruf hat durch die Vorwürfe wohl einen gewaltigen Schaden erlitten. Doch Marc möchte sich zurückkämpfen. Aktuell soll der einstige Dschungelcamp-Bewohner bereits mit Hochdruck an neuen Songs arbeiten, in denen er auch seine Schwierigkeiten der vergangenen Jahre thematisieren möchte. Und es gibt noch einen Grund zur Freude: Seit das Verfahren eingestellt wurde, sollen bereits die ersten Buchungen in seinem Postfach gelandet sein.

Der Rechtsstreit ließ sich am letzten Donnerstag durch eine Einigung beider Parteien lösen. Zuvor drohte dem Verfahren eine weitere Vertagung, da das mutmaßliche Opfer nicht aufgetaucht war. Das passte Marc gar nicht – auf dem Flur des Gerichts erlaubte er sich einen kleinen Ausraster und schrie seine Ex an. "Ich konnte das nicht zurückhalten in diesem Moment, wenn alles für mich schwierig und hart ist", erklärte er den emotionalen Ausbruch gegenüber RTL.

ActionPress Marc Terenzi im März 2024 in Borna, Sachsen

ActionPress Marc Terenzi im Januar 2024 in Köln

