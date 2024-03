Mutmaßliches Opfer fehlt: Marc Terenzi tickt vor Gericht aus

Marc Terenzi (45) platzt der Kragen! Der Sänger steht heute im sächsischen Borna vor Gericht, da er 2022 die damals 15-jährige Tochter seiner Ex-Freundin Anja R. sexuell belästigt haben soll. Zu Beginn der Verhandlung wirkte er recht gelassen. Als das Opfer nicht erschien, verlor er laut RTL jedoch die Kontrolle. "Anja, warum machst du das?", fragte er seine Verflossene und warf ihr wutentbrannt hinterher: "Du hast mein Leben zerstört!" Marcs Anwalt betonte zuvor, dass eine Verurteilung das Ende seiner Karriere bedeuten könne.

Erst vor wenigen Tagen hatte die Mutter des mutmaßlichen Opfers über Marc ausgepackt: "Nachdem er bei uns war, hat er meiner Tochter Handy-Nachrichten geschrieben, die sehr eindeutig und anzüglich waren. Diese hat sie mir gezeigt und ich bin aus allen Wolken gefallen." Ihre Tochter habe ihr daraufhin von einem Vorfall berichtet, der sich bereits 2018 ereignet haben soll. "Marc soll sich ihr genähert und einen Zungenkuss versucht haben. Es war in der Zeit, als er bei uns gewohnt hat”, berichtete die einstige Partnerin des Musikers gegenüber Bild.

Im Oktober vergangenen Jahres war in dem Fall bereits ein Strafbefehl gegen den einstigen Dschungelcamp-Kandidaten erlassen worden. In Zuge dessen hatte er eine Geldstrafe in Höhe von 1.000 Euro zahlen müssen, die aus 20 Tagessätzen à 50 Euro bestand.

