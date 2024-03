Kurz nach Geburt: Antonia Elena verrät den Namen ihres Babys

Antonia Elena will ihre Follower nicht länger auf die Folter spannen. Vor wenigen Stunden verkündete die Influencerin die Geburt ihres ersten Babys. Auf Instagram teilt sie nun ein Video, in dem sie glücklich mit ihrem kleinen Sohn im Krankenhausbett kuschelt. Dabei verrät die Unternehmerin auch den Namen ihres Wonneproppens. "Herzlich willkommen auf der Welt Noah Leon – ich liebe dich unendlich, bis ans Ende meiner Tage und werde dich immer beschützen – du bist das wertvollste, was ich habe", schreibt sie unter dem Clip.

Die Fans sind von den Namen begeistert. "Wow, so ein toller Name. Ich wünsche euch alles Gute", schreibt ein Follower unter Antonias Post. "Herzlichen Glückwunsch. Superschöne Namensgebung und ich wünsche dem jungen Mann nur das Beste", kommentiert ein weiterer User. Auch Antonias Influencer-Kollegen freuen sich mit der frisch gebackenen Mama. "Wir freuen uns schon darauf, dich kennenzulernen kleiner Noah Leon. Was für ein wunderschöner Name und so viele Haare", kommentieren Lisa und Henry Walser. "Was ein toller Name", findet auch Twenty4tim (23).

Die Geburt gab die Fitness-Bloggerin auf Instagram bekannt. Dafür teilte sie ein Video, in dem sie Einblicke in ihre Entbindung gab. Unter anderem zeigte sie sich in der Geburtswanne liegend und am CTG angeschlossen. Auch der Kindsvater Christian Wolf meldete sich bereits zur Geburt seines Sohnes. Überglücklich teilte er auf Instagram ein Foto von sich und seinem Baby. "Du kannst dir sicher sein, dass deine Eltern und das gesamte Umfeld ihr Bestes geben werden, dass du glücklich, gesund und voller Liebe aufwächst", schrieb er dazu.

Anzeige

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena in der 36. Schwangerschaftswoche

Anzeige

Instagram / christianwolf Christian Wolf mit seinem Baby, 2024

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de