Nach Krebsdiagnose: Nicole Eggert rasiert sich eine Glatze

Nicole Eggert (52) schockierte ihre Fans im Januar mit ihrer Krebsdiagnose. Die Schauspielerin postete nun eine Kampfansage an ihre Krankheit. In einem Video auf Instagram zeigt sie, wie sie sich die Haare abrasiert. Ein blondes Mädchen, vermutlich eine der Töchter des Hollywoodstars, hilft ihr dabei, die Kurzhaarfrisur in eine Glatze zu verwandeln. Am Ende begutachtet Nicole ihren neuen Look und lächelt in die Kamera. Unterlegt ist der Clip mit "Fight For Your Right" von den Beastie Boys.

Um ihren Krebs zu behandeln, muss sich die "Reich und Berühmt"-Darstellerin einer Chemotherapie unterziehen, die häufig zu Haarausfall führt. Vermutlich hat sich die US-Amerikanerin deshalb zu diesem radikalen Umstyling entschieden. Die Schauspielerin nimmt ihre Situation mit Humor. Ein Instagram-Foto mit der neuen Glatze kommentiert sie selbst mit "Eierkopf". Ihre Fans feiern sie für ihre positive Einstellung und ihre neue Frisur. "Du bist wunderschön, stark, mutig und inspirierend. Ich sende dir Liebe und Gebete", schreibt eine Userin. Auch von ihren Kollegen erhält Nicole Unterstützung. "Ich schicke dir eine dicke Umarmung", kommentiert "90210"-Star Jennie Garth (51).

Vor ein paar Wochen gab Nicole ihren Followern ein Update zu ihrer Krebstherapie. "Heute kriege ich eine andere Art von Implantat!", schrieb sie zu einem Video von sich im Krankenhaus auf Instagram. Damit spielte die Schauspielerin auf ihre berüchtigte Brust-OP als Teenager an. Sie hatte sich mit 18 Jahren die Brüste vergrößern lassen, um mehr dem Baywatch-Look zu entsprechen. Im Nachhinein bedauerte sie die Entscheidung. "Ich bereue es jetzt natürlich. Ich sehe all diese jüngeren Mädchen, die es tun, und denke: 'Gott, lasst eure Körper in Ruhe!'", verriet sie im Gespräch mit People.

Instagram / _nicole_eggert Nicole Eggert, "Baywatch"-Star

ActionPress / Hollywood Picture Press/face to Nicole Eggert in ihrer "Baywatch"-Rolle

