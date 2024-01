Schmerzhaft: "Baywatch"-Star Nicole Eggert hat Brustkrebs

Nicole Eggert (51) geht durch schwere Zeiten. Die US-Amerikanerin war bereits in ihrer Kindheit als Schauspielerin und Schönheitskönigin bekannt geworden. Viele Fans kennen sie jedoch vor allem durch ihre Rolle in Baywatch – in der Kultserie verkörperte die Blondine von 1992 bis 1994 die schöne Rettungsschwimmerin Summer Quinn. Nun hat Nicole schlimme Neuigkeiten für ihre Bewunderer: Bei ihr wurde Brustkrebs diagnostiziert.

Im Interview mit People spricht die 51-Jährige offen über die Erkrankung. Während ihrer Menopause habe sie mit starken Schmerzen in der Brust zu kämpfen gehabt und stark zugenommen. Nachdem sie einen Knoten ertastet habe, sei sie zu ihrem Arzt gegangen – durch eine Mammografie und mehrere Biopsien wurde schließlich Brustkrebs diagnostiziert. "Ich kann ihn definitiv fühlen. Er ist da. Er muss entfernt werden", erklärt Nicole.

Der Kalifornierin steht nun eine Operation bevor – anschließend sind eine Chemotherapie und Bestrahlungen geplant. Für die Familie ist es bereits der dritte Krebsschock: Sowohl Nicoles Vater als auch ihre Mutter hatten mit Haut- und Darmkrebserkrankungen zu kämpfen gehabt.

Nicole Eggert in den 90ern

Nicole Eggert bei einer Pressekonferenz

Nicole Eggert, Schauspielerin

