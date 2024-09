Nicole Eggert kehrt nach Krebsdiagnose ins Fernsehen zurück

Zu Beginn des Jahres machte Nicole Eggert (52) publik, dass sie an Krebs leidet. Im September 2023 hatte die Baywatch-Bekanntheit die Diagnose Brustkrebs erhalten. Nicole scheint es besser zu gehen, denn wie RTL berichtet, kehrt sie nun ins TV-Geschäft zurück – dieses Mal allerdings nicht als Schauspielerin, sondern als Produzentin von "After Baywatch: Moment in the Sun". Die Dokumentation beschäftigt sich mit den Highlights der Kultserie und versorgt das Publikum mit der einen oder anderen Hintergrundinformation.

Nicole gibt im Interview mit dem Sender preis, wie sich ihr Körper seit ihrer Diagnose verändert hat: "Ich habe ungefähr neun Kilogramm zugenommen – worüber sich mein Arzt wirklich sehr freut." Die Gewichtszunahme sei ein gutes Zeichen, da ihr Körper dadurch gestärkt werde. "Es ist sehr befreiend, seinen Körper für das zu lieben, was er für einen tut und wie er dich trägt", betont die 52-Jährige. Es sei jedoch nicht nur ihr Körper, der Nicole dabei helfe, "das alles durchzustehen". Ihre beiden Töchter Keegan und Dilyn unterstützen ihre Mama, wo sie nur können: "Jeden Tag bringen sie mich zum Lachen. Sie halten mich auf Trab. Sie sind so ehrlich, so ermutigend. Sie sind einfach mein Fels in der Brandung."

Nicole lässt ihre Follower im Netz immer wieder an ihrem Kampf gegen die Krankheit teilhaben. So zeigte sie in einem Video auf ihrem Instagram-Kanal, wie sie sich die Haare abrasiert. Während "Fight For Your Right" von den Beastie Boys läuft, hilft ihr ein blondes Mädchen – vermutlich Nicoles Tochter – dabei, die Kurzhaarfrisur in eine Glatze zu verwandeln. Am Ende des Clips betrachtet die Schauspielerin ihren neuen Look und grinst zufrieden in die Kamera.

