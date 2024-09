Brustkrebs: Nicole Eggert unterzieht sich einer Mastektomie

Nicole Eggert (52) kämpft seit Dezember vergangenen Jahres gegen Brustkrebs im zweiten Stadium. Eine siebenmonatige Chemotherapie hat die Ex-Baywatch-Schauspielerin bereits überstanden. Vergangenen Dienstag stand der nächste Schritt an: Sie ließ eine Mastektomie durchführen. "Ich bin natürlich sehr nervös, aber ich kann den Tumor, die Masse in meiner Brust fühlen. Es ist sehr schmerzhaft und ich möchte einfach nur meine Brüste loswerden, die versuchen mich umzubringen", erklärte die US-Amerikanerin noch vor dem Eingriff im Interview mit Bild.

Im Gespräch blickte die 52-Jährige auch auf die schweren Monate der Behandlung zurück. "Ich wusste, dass ich meine Haare verlieren und krank aussehen würde. Aber es war ein wichtiger Teil meiner Reise", schilderte sie. In dieser Zeit habe Nicole weiterhin gearbeitet und für die Doku "After Baywatch: Moment in the Sun" gedreht, an der sie zudem als Produzentin mitwirkte. Die Therapie habe sich aber bemerkbar gemacht: "Mein Gesicht war sehr geschwollen. Wir haben die Szenen an Tagen gedreht, an denen ich mich gut genug fühlte aufzustehen und vor der Kamera zu sprechen."

Der Brustkrebs hatte sich bei Nicole durch starke Schmerzen in der Brust bemerkbar gemacht. Wie die US-Amerikanerin im Interview mit People erklärte, habe sie einen Knoten gespürt und sich daraufhin einer Mammografie unterzogen. Mehrere Biopsien hatten schließlich Aufschluss gegeben: Sie hat Brustkrebs. Ihre größte Angst sei zu dem Zeitpunkt gewesen, nicht mehr für ihre Kinder – vor allem für die zwölfjährige Keegan – da sein zu können. Deshalb habe sie sich geschworen, gegen den Krebs zu kämpfen: "Das ist etwas, das ich durchstehen muss. Das ist etwas, das ich besiegen muss. Sie braucht mich mehr als alles und jeden."

Instagram / _nicole_eggert Nicole Eggert, 2024

Instagram / _nicole_eggert Nicole Eggert (r.) mit ihrer Tochter Keegan

