Nach Tod ihres Partners: Sandra Bullock will wieder lieben

Sandra Bullocks (59) langjähriger Partner Bryan Randall war vergangenes Jahr verstorben – der Fotograf litt an der unheilbaren Krankheit ALS. Doch wie geht es der Schauspielerin rund sieben Monate nach dem Tod ihres Liebsten? "Sandra will den Schmerz loslassen und sich erlauben, wieder zu lieben, aber es fällt ihr schwer, sich einzureden, dass sie jemals einen anderen finden wird", verrät ein Insider gegenüber Life & Style. Die "Blind Side"-Darstellerin sei laut der anonymen Quelle "noch nicht fertig mit der Heilung, aber sie ist bereit, weiterzumachen." Der Insider ergänzt, dass Sandra "offen dafür ist, Liebe zu finden und neu anzufangen." Angeblich habe sich auch Bryan gewünscht, dass seine Partnerin "die Scherben aufhebt und versucht, einen guten Kerl zu finden".

Vor wenigen Monaten nahm die 59-Jährige dann endgültig Abschied von Bryan und erfüllte ihm seinen letzten Wunsch. "Alles Gute zum Geburtstag, Bry. Sandy hat dich zum Fluss gebracht, genau wie sie es versprochen hat", schrieb Sandras Schwester Gesine Bullock-Prado unter ein Instagram-Video, das den Snake River in Wyoming zeigt. Die Fans drückten in den Kommentaren ihre Anteilnahme aus. "Was für eine schöne Art, den Mann zu ehren, den sie liebte. Um seinen letzten Wunsch zu erfüllen! [...] So schwer und traurig es auch ist, einen so besonderen Menschen verloren zu haben, hoffe ich, dass du [...] sein Leben feiern kannst", lautete ein mitfühlender Kommentar.

Sandra und Bryan hielten ihre Beziehung größtenteils privat – auch die traurige Diagnose teilten sie lange nicht mit der Öffentlichkeit. Für ihren Liebsten nahm sich die zweifache Mutter allerdings eine Auszeit von ihrem Beruf, um für ihren Liebsten da zu sein. "Es ist ein gewisser Trost zu wissen, dass er in meiner erstaunlichen Schwester und der von ihr zusammengestellten Gruppe von Krankenschwestern, die ihr bei der Pflege in ihrem Haus halfen, die besten Betreuer hatte", verkündete ebenfalls Gesine auf Instagram nach dem Ableben von Bryan.

ActionPress Sandra Bullock und ihr Partner Bryan Randall

ROL/X17online.com Sandra Bullock und Bryan Randall

