Neue Freundin? Scott Disick zeigt sich mit unbekannter Frau

Ist Scott Disick (40) etwa wieder in festen Händen? Der Reality-TV-Star wurde am Freitag mit einer unbekannten Frau gesichtet. Auf den Fotos, die Page Six vorliegen, verlässt das Duo einen Nachtclub in Los Angeles. Lächelnd sitzt die schöne Unbekannte, die ein knappes kastanienbraunes Kleid und ein Paar Riemchen-High-Heels trug, neben dem Unternehmer im Auto, während dieser verstohlen an seinem Handy tippt. Ob zwischen den beiden wirklich etwas läuft, wissen nur die beiden selbst. Bisher äußerte sich Scott nicht öffentlich zu den Liebesgerüchten.

Offiziell gilt Scott als Single. Zuletzt war der Talentless-Gründer im Dezember mit seiner früheren Freundin Chloe Bartoli im Urlaub auf St. Barts gesichtet worden. Nur wenige Wochen später soll die Liebe der beiden jedoch endgültig zerbrochen sein. Der dreifache Vater hat eine lange Liste von Ex-Freundinnen. Seine bekannteste Beziehung ist wohl die mit Kourtney Kardashian (44). Das Paar lernte sich im Jahr 2006 kennen und lieben. Im Laufe ihrer Romanze wurden die beiden Eltern von drei Kindern namens Mason (14), Penelope (11) und Reign (9). Nach vielem Hin und Her trennte sich die The Kardashians-Bekanntheit 2015 von dem 40-Jährigen.

Für ihre Kinder ziehen Scott und Kourtney jedoch weiterhin an einem Strang. Die beiden teilen sich das Sorgerecht für ihre Sprösslinge. Das Co-Parenting scheint zwischen dem Ex-Paar sehr gut zu laufen. "Das Wohl ihrer Kinder steht für die beiden an erster Stelle. Scott und Kourtney setzen alles daran, dass ihre Kinder in einem stabilen Umfeld aufwachsen. Das geteilte Sorgerecht könnte nicht besser laufen", erklärte ein Insider gegenüber Daily Mail.

Getty Images Scott Disick TV-Star

Getty Images Scott Disick und Kourtney Kardashian, 2015

