Glen Powell und Sydney möchten weiteren gemeinsamen Film!

Sie wollen es wieder versuchen! Die Schauspieler Glen Powell (35) und Sydney Sweeney (26) sind noch nicht fertig mit gemeinsamen Filmprojekten. Die beiden spielen die Hauptrollen in der romantischen Komödie "Anyone But You." Der Film ist bereits jetzt ein immenser Erfolg und spielte bisher mehr als 184 Millionen Euro ein. Nun verrät Glen, dass Sydney und er bereits nach weiteren gemeinsamen Filmprojekten Ausschau halten.

Während der Screen Actors Guild Awards erzählt der 35-Jährige, dass Sydney und er momentan dabei seien, "das nächste Projekt zu finden." Es sei "so einfach, mit Sydney zu arbeiten und es macht deswegen so viel Spaß", betont er gegenüber Variety. Deswegen könne er sich vorstellen, weitere Filme mit dem Euphoria-Star zu drehen. "Bitte schickt uns alle Drehbücher, die ihr habt", witzelt er während des Interviews.

Sydney lese alle Drehbücher "in Rekordzeit", erzählt Glen und fügt hinzu: "Sie ist die schnellste Leserin, die ich je getroffen habe." Er selbst sei nicht so schnell beim Lesen wie die 26-Jährige, würde aber dennoch "alles lesen", um das nächste passende Projekt zu finden.

