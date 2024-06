Hat TV-Neuling Claudia Haas bei "Reality Queens" Nachteile?

In der neuen Show "Reality Queens" zieht Claudia Haas mit elf weiteren Promidamen in den südamerikanischen Dschungel. Während andere Ladys wie Daniela Büchner (46) oder Theresia Fischer (32) schon in zahlreichen TV-Formaten zu sehen waren, ist es für die DSDS-Bekanntheit die erste Reality-Spielshow. Doch hat die Kult-Kandidatin dadurch einen Nachteil? Im Interview mit Promiflash zeigt sich die leidenschaftliche Sängerin selbstbewusst: "Ich finde eigentlich nicht, dass ich einen Nachteil habe, weil ich weniger Erfahrung im Reality-TV habe." Sie wisse vielleicht nicht genau, wie so ein Dreh abläuft, dafür habe sie jedoch ganz andere Stärken. "Ich habe Willenskraft und Kondition und werde alles geben. Ich freue mich, das Abenteuer zu wagen", macht die Hausfrau deutlich.

In der aktuellen Folge von "Reality Queens" geht es bereits ums Ganze! Denn die Promidamen werden im Dschungel in zwei Gruppen eingeteilt. Claudia kämpft im Team Green Geckos an der Seite von unter anderem Emmy Russ (25) oder Patricia Blanco (53). Was hält die Mutter einer kleinen Tochter von ihren Mitstreiterinnen? "Ich bin sehr zufrieden mit der Team-Einteilung, wir sind ein gutes Team, harmonieren gut und verstehen uns", schwärmt Claudia im Interview. Besonders mit der Tochter von Roberto Blanco (87) würde sie gut auskommen: "Vor allem Patricia und ich verstehen uns sehr gut und können viel miteinander lachen!" Doch reicht das auch für eine Freundschaft nach der Show? "Ich denke schon, dass sich eine Freundschaft entwickeln kann, aber das muss man dann hinterher im normalen Alltag sehen, ob der Kontakt auch bleibt", reflektiert das TV-Sternchen.

Obwohl die anderen "Reality Queens" vielleicht etwas mehr TV-Erfahrung mitbringen, ist Claudia ebenfalls keine Unbekannte. Denn seit 2012 tritt die gelernte Krankenschwester immer wieder bei DSDS auf. Ganze viermal versuchte sie bisher ihr Glück bei Dieter Bohlens (70) beliebter Castingshow – scheiterte jedoch jedes Mal kläglich. Seit Anfang dieses Jahres ist die Hamburgerin noch in einer weiteren Fernsehsendung zu sehen. In der aktuellen Staffel von Schwiegertochter gesucht will Claudia nun die ganz große Liebe finden.

RTL Patricia Blanco und Claudia Haas bei "Reality Queens"

RTL Michael, Julian und Claudia bei "Schwiegertochter gesucht"

