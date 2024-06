Starkes Heimweh: Claudia Haas bricht "Reality Queens" ab

Für die neue RTL-Show Reality Queens sind zwölf Promi-Damen in den südamerikanischen Dschungel gezogen. Neben den Herausforderungen der Wildnis müssen die Teilnehmerinnen im Regenwald zusätzlich noch schwere Challenges meistern. Wird für Kandidatin Claudia Haas diese Belastung nun zu hoch? In der aktuellen Folge trifft die DSDS-Bekanntheit eine folgenschwere Entscheidung. "So Mädels, ich war gerade da hinten und habe voll an meinen Sohn gedacht. Ich habe richtig Heimweh und vermisse ihn so sehr. Deswegen werde ich jetzt nach Hause fliegen", verkündet sie ihren Mitstreiterinnen unter Tränen.

Einige Stunden zuvor mussten die "Reality Queens" mit einer Seilbahn einen Fluss überqueren. Ein Spiel, das für Claudia wegen ihrer starken Höhenangst zur großen Herausforderung wurde. Trotz ihrer Panik konnte sich die leidenschaftliche Sängerin überwinden. Beim Abschied von ihren Teamkolleginnen entgegnet sie deshalb stolz: "Ich bin über meine Grenzen gegangen und habe heute echt das Größte, was ich mir je hätte vorstellen können: Die Höhe überwunden. Das hätte ich mir nie zugetraut." Claudia verlässt den Dschungel nicht nur mit neuen Erfahrungen, sondern offenbar auch mit neuen Freundinnen. "Es war eine tolle Zeit, ich habe euch alle lieb gewonnen und ganz fest in meinem Herzen", erklärt die TV-Bekanntheit glücklich.

Claudias Abbruch sorgt in der aktuellen Folge für eine große Überraschung. Doch das ist noch nicht alles! Denn für einen Ersatz hat RTL offenbar schon gesorgt. Als Nachzüglerin zieht Franziska Temme (29) in den Dschungel. "Ich habe mega Bock", freut sich die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin. Doch sehen ihre Mitstreiterinnen das auch so? Emmy Russ (25) zeigt sich eher skeptisch: "Ich kenne Franzi nicht, habe sie noch nie gesehen, keine Ahnung, wer das ist, was sie geleistet haben soll, um bei 'Reality Queens' mitmachen zu können. Hier ist nur eine wahre 'Reality Queen' [...] und das bin ich!"

RTL Claudia Haas bei "Reality Queens"

RTL Franziska Temme bei "Reality Queens"

Wie findet ihr Claudias Entscheidung, die Show vorzeitig zu verlassen? Ich kann sie verstehen. Sie hat halt ihren Sohn vermisst. Nicht gut. So was sollte man sich vorher überlegen. Ergebnis anzeigen



