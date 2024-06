Fieser Angriff von Danni: "Reality Queens" stehen zu Claudia

Bei den "Reality Queens" liegen die Nerven offenbar blank! In der aktuellen Folge müssen die Ladys Fotos ihrer Rivalinnen mit Schlamm bewerfen, um sich einen Schlafplatz im Luxuscamp zu sichern. Daniela Büchner (46) entscheidet sich für das Bild ihrer Konkurrentin Claudia Haas und macht aus dem Grund dafür kein Geheimnis. "Ich nehme dich, weil du da, wo du warst [im Loser-Camp] gut aufgehoben bist!" Von Dannis Angriff zeigt sich die ehemalige DSDS-Kandidatin zutiefst betroffen. "Ich dachte, sie mochte mich. Hä, war das alles nur gespielt?", fragt sie sich traurig. Auch im Interview kann die Schwiegertochter gesucht-Bekanntheit ihre Gefühle nicht verstecken: "Ich habe das schon verstanden, dass Danni gesagt hat, dass ich eine Loserin bin und das hat mir wirklich sehr im Herzen wehgetan."

Die Unterstützung ihrer Teamkolleginnen hat Claudia immerhin sicher. In einem ruhigen Moment schnappen sich Patricia Blanco (53), Theresia Fischer (32) und Co. die TV-Newcomerin und reden ihr gut zu. "Wir stehen hier auch alle hinter dir, du bist nie allein", findet unter anderem Carina Spack (28) wohlwollende Worte für Claudia. Auch Emmy Russ (25) hat noch einen lieb gemeinten Rat für die leidenschaftliche Sängerin parat. "Claudia, wenn du das nicht direkt ansprichst, erlauben die sich das immer wieder bei dir und dann wirst du am Ende so ein Ziel für die sein", warnt der erfahrene Realitystar.

In dem Spiel schießt Danni nicht nur gegen Claudia. Auch zwischen Patricia und der Goodbye Deutschland-Bekanntheit wird es hitzig! Als die Tochter von Roberto Blanco Dannis Bild mit Schlamm bewerfen will, verlangt die sechsfache Mutter eine Erklärung. Gesagt, getan! "Ich finde dich zu zickig", erklärt die Adam sucht Eva-Teilnehmerin. Diese Aussage gefällt Danni offenbar so gar nicht. Wütend wettert die 46-Jährige: "Was ist denn los mit dir? Wo bin ich denn zickig, ich bin nett! Patricia geht mir auf den Sack!"

RTL Emmy Russ bei "Reality Queens"

RTL / Benno Kraehahn Patricia Blanco bei "Reality Queens"

Auf wessen Seite steht ihr im Streit zwischen Claudia und Danni? Ich finde, Danni war ohne Grund total gemein zu Claudia. Ich finde, Claudia hat echt übertrieben reagiert. Es war ja auch nur ein Spiel.



