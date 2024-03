Beauty-Kritik: Schießt Sandra Sicora gegen Paulina Ljubas?

Stichelt Sandra Sicora (31) hier etwa ganz unbemerkt? Immer wieder stellt sich die Reality-TV-Kandidatin auf Instagram den Fragen ihrer Community. Kürzlich lobte ein Fan ihr natürliches Aussehen und stellte die Frage, ob sie den natürlichen Look denn so beibehalten wolle. "Ja, das bleibt so! Ich würde niemals ins Ausland fliegen, um meinen Körper zu formen", entgegnet Sandra und kritisiert: "Erstens ist es supergefährlich und zweitens, worauf ist man dann stolz?" Die Are You The One?-Bekanntheit betont deutlich, wie sehr sie das derzeit herrschende Schönheitsideal belaste: "Diese Filter und Bearbeitungsprogramme gehen mir langsam so auf die Nerven! Es ist schlimm, wie sich viele dahinter verstecken." Ist es ein Zufall, dass diese Kritik genau nach Paulina Ljubas' (27) Beauty-Eingriff kommt?

Während Sandra als Single durchs Leben geht, hat ihr Ex-Freund Tommy Pedroni sein Herz schon längst wieder verschenkt – und zwar an Paulina. Erst vor wenigen Tagen teilte die The 50-Kandidatin in den sozialen Medien Details zu ihrer jüngsten Beautybehandlung. Die 27-Jährige war in die Türkei geflogen, um sich dort mit Eigenfett ihre Hüften neu formen zu lassen. Es liegt also nahe, dass Sandra womöglich auch die neue Freundin ihres Ex-Partners mit der Kritik meinen könnte.

Paulina zumindest scheint sich aber nicht angesprochen zu fühlen: Im Netz hat die Reality-TV-Bekanntheit bisher noch nicht auf die Äußerungen der 31-Jährigen reagiert. Die dunkelhaarige Beauty freut sich stattdessen über die Ergebnisse ihrer Schönheits-OP. Kurz nach dem Eingriff meldete sie sich bei ihrer Community und schwärmte: "Es sieht nicht künstlich aus, sondern ist einfach eine richtig schöne Sanduhrfigur. Quasi mein Körper, nur ein bisschen getunt." Und auch einige Tage nach der Eigenfett-OP reißt ihre Begeisterung nicht ab. "Es ist so geworden, wie ich es mir gewünscht habe", äußert das Realitysternchen im Netz.

Anzeige

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas zeigt ihren neuen Körper

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de