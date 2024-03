Eigenfett-OP: Paulina Ljubas zeigt ihren neuen kurvigen Body

Paulina Ljubas (27) legte sich unters Messer. Das Realitysternchen ließ sich in einer nicht ganz ungefährlichen Prozedur Fett vom Bauch absaugen und in die Hüften füllen. Einige Tage lag sie mit Schmerzen im Krankenhaus, doch mittlerweile hat sie sich wohl erholt. Auf Instagram zeigt die Influencerin jetzt stolz, was sie hat und präsentiert das vorläufige Ergebnis ihres Eingriffs. Sie erklärt: Das Volumen lasse noch etwa 30 Prozent nach und darüber hinaus sei sie noch sehr geschwollen. "Aber es ist genauso geworden, wie ich es mir gewünscht habe", freut sich Paulina. Auch ihr definierter Bauch gefalle ihr nach der Fettabsaugung richtig gut.

Für die Operation reiste Paulina extra zu einem Spezialisten in die Türkei. Nach einigen Tagen in der Klinik ist ihr Aufenthalt nun jedoch vorbei. Auf dem Weg zum Flughafen meldet sich die The 50-Kandidatin zurück. "Ich habe zur Sicherheit noch eine Thrombosespritze vor dem Flug bekommen und auch die Strümpfe", berichtet sie. Schließlich sei die Gefahr ihres riskanten Eingriffs noch nicht gänzlich gebannt. Zum Sitzen hat sie ein besonderes Kissen bekommen, jedoch soll sie sich auf Anraten ihres Arztes am besten viel bewegen. Zurück in ihrer Wahlheimat Frankreich empfängt sie ihr Freund Tommy Pedroni freudig.

Paulina und Tommy hatten sich bei Germany Shore näher kennengelernt. Schließlich folgte sie ihm aus Liebe sogar in seine Heimat Nizza. Die Beziehung der beiden soll sehr harmonisch sein. In ihrer Instagram-Story stellte die TV-Bekanntheit selbst bereits überrascht fest: "Es gibt halt auch wirklich – und das ist für mich auch komisch zu sagen, aber es ist auch sehr schön – nichts Toxisches."

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas zeigt ihren neuen Körper

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Tommy Pedroni, Pärchen

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de