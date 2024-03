Kristin Cavallari packt über erstes Date mit Mark Estes aus

Kristin Cavallari (37) plaudert einige Details zu ihrem neuen Liebesglück aus. Ende Februar machte die TV-Bekanntheit ihre Beziehung zu Mark Estes öffentlich. Weitere Details behielt sie jedoch für sich. Zumindest bis jetzt: Nun verrät die Designerin in ihrem Podcast "Let's Be Honest" einige Einzelheiten zu ihrem Kennenlernen. Das erste Mal sei ihr der Influencer mit seiner Boygroup MontanaBoyz auf TikTok begegnet. Schon damals habe sie den 24-Jährigen anziehend gefunden. Der Kontakt kam jedoch erst einige Zeit später zustande, als Kristin die Jungs für ihren Podcast anfragte. Kurz darauf verabredete sie sich dann mit Mark. Die Blondine erklärt, dass sie "damals immer noch nicht dachte, dass jemals etwas passieren würde", bis der Medienstar sie fragte, ob sie sein Valentinstags-Date sein wolle.

Damals habe er auch ihre drei Kinder Camden, Jaxon und Saylor kennengelernt. "Er kam, brachte mir Blumen, holte mich ab, wir gingen zum Abendessen, es war sehr süß", schwärmt sie und fügt ein schlüpfriges Detail hinzu: Ihr zufolge endete das Date damit, dass "wir in meiner Einfahrt rummachten." "Ich fühlte mich wie in der Highschool", witzelt die "Paradise Hotel"-Kandidatin. Wenig später habe sie von einem Pressesprecher erfahren, dass ein Magazin vorhabe, ein Foto der beiden zu veröffentlichen. Kurzerhand machte sie ihre Liebe mit einem Foto auf Instagram offiziell. Zu dem Schnappschuss schrieb sie: "Er macht mich glücklich."

Doch die Liebesbekundung traf nicht nur auf Zustimmung: Viele Fans störten sich offenbar an dem Altersunterschied von zwölf Jahren. Unter dem Pärchen-Pic sammelten sich schnell Kommentare wie "Endlich veröffentlicht sie Bilder von ihren Kindern" und "Was zum Teufel ist das für ein Teenager?" Das Paar ließ sich jedoch nicht beirren, wie ein Insider gegenüber Page Six erklärte: "Jeder hat ein Recht auf eine eigene Meinung, aber Kristin und Mark achten nicht auf den ganzen Trubel! Sie sind zwei volljährige Erwachsene, die sich mögen – wen kümmert es also?"

Anzeige

Getty Images Kristin Cavallari, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / markestes_1 Mark Estes, Influencer

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de