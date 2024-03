Nach Trennung: Mauricio Umansky "will nichts überstürzen"!

Mauricio Umansky will sich allem Anschein nach nicht in eine neue Beziehung stürzen – und das rund sechs Monate nach der Trennung! "Ich verbringe viel Zeit mit mir selbst und lerne mich selbst kennen und genießen!", plaudert der Ex von Kyle Richards (55) in einem Interview gegenüber E! News aus. "Ich genieße diesen Prozess und ich habe es im Moment nicht eilig, etwas Bestimmtes zu tun. Ich habe es nicht nötig, etwas zu überstürzen. Ich genieße die Reise und ich lerne von mir selbst", erklärt die Netflix-Bekanntheit ihr derzeitiges Liebesleben. Momentan konzentriere er sich eher auf seine berufliche Karriere und seine Immobilienfirma.

Mit Kyle hat Mauricio drei Töchter: Alexia, Sophia und Portia. Farrah, die Tochter seiner Ex, die der Immobilienmakler mit großgezogen hat, äußert sich gegenüber besagtem Medium ebenfalls zu dem Single-Dasein des einstigen Paares. "Es ist eine ganz neue Welt, in der wir jetzt leben, aber ich glaube, wir sind sehr weit gekommen – wir sind unverwüstlich!", verrät die 34-Jährige und fügt hinzu: "Unsere Eltern sind Menschen und sie erleben das Leben. Die Dinge ändern sich und wir versuchen, uns anzupassen und uns in die Erfahrungen aller einzufühlen [...]. Wir wollen einfach, dass alle glücklich sind."

Im September vergangenen Jahres hatte das Ehepaar sein Liebes-Aus verkündet – und das fast 30 Jahre, nachdem sich die beiden das Jawort gegeben hatten. Zuvor hatten bereits wilde Gerüchte über das einstige Paar kursiert und der Real Housewives of Beverly Hills-Bekanntheit Kyle wurde eine Affäre mit der Sängerin Morgan Wade (29) nachgesagt. Kurz darauf gab ihr Ehemann überraschend bekannt, dass er und seine Partnerin ihre Beziehung beendet haben: "Wir sind derzeit getrennt [...] und wir versuchen, diese Dinge für uns selbst privat zu regeln." Nach wie vor sei eine Scheidung aber nicht geplant. Bereits damals merkte Mauricio an: "Die Scheidung ist im Moment nicht Teil unserer Gespräche. Wir haben es mit einer Trennung zu tun."

Instagram / mumansky18 Kyle Richards und Mauricio Umansky mit ihren Töchtern

Instagram / morganwademusic Kyle Richards und Morgan Wade im Flugzeug

