Noah Leon: So kommt Antonia Elenas Babyname bei den Fans an

Antonia Elena ist seit wenigen Stunden stolze Mama! Die Fitnessinfluencerin hat am Sonntag ihr erstes Kind auf der Welt willkommen heißen dürfen. Und auch den Namen gab sie kurz danach bereits preis: Ihr Sohn heißt Noah Leon. Die Fans sind begeistert – in einer Promiflash-Umfrage mit 1.146 Teilnehmern [Stand 18. März 2024, 7:35 Uhr] kommt er sehr gut an: 821 Personen und damit 71,6 Prozent finden den Namen total toll! Lediglich 325 Menschen, etwa 28,4 Prozent, sind nicht so überzeugt.

Die Freunde der frischgebackenen Mutter sind auch schlichtweg begeistert von der Namenswahl. "Was ein toller Name" und "Was für ein wunderschöner Name und so viele Haare", kommentieren beispielsweise Twenty4tim (23) sowie Lisa und Henry Walser unter einem Instagram-Clip, in dem Antonia liebevoll mit ihrem Sohnemann kuschelt und ihn ihrer Community vorstellt. Dazu teilte sie ein paar emotionale Worte für ihren kleinen Schatz: "Ich liebe dich unendlich, bis ans Ende meiner Tage und werde dich immer beschützen – du bist das wertvollste, was ich habe."

Mit dem Vater des Kleinen, Christian Wolf, ist die Bloggerin schon seit einigen Monaten nicht mehr zusammen. Doch er durfte seinen Sohn auch bereits kennenlernen. "Du kannst dir sicher sein, dass deine Eltern und das gesamte Umfeld ihr allerbestes geben werden, dass du glücklich, gesund und voller Liebe aufwächst", schrieb er zu einem Foto, auf dem er Noah auf dem Arm hält. Er schien sehr gerührt zu sein: "Irgendwie hast du einen Platz in meinem Herzen gefüllt, von dem ich nicht mal wusste, dass er frei war."

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena mit ihrem Baby, 2024

Instagram / christianwolf Christian Wolf mit seinem Baby, 2024

