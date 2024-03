Tommi Schmitt dreht neue Fußballdoku über die Nationalelf!

Die EM steht an, und diesmal findet sie direkt vor unserer Haustür in Deutschland statt. Die Vorbereitungen sind in vollem Gange, das Auswärtstrikot wurde präsentiert und der Kader für die Nationalelf kommt langsam zusammen. Doch wie geht es eigentlich den Fußballspielern in dem ganzen Trubel? Das findet Tommi Schmitt (35) nun in einer neuen Doku "Heimvorteil – mit Tommi Schmitt" für das ZDF heraus. "Für mich fühlt sich das alles an wie ein Fiebertraum – eine Langzeit-Doku im ZDF über meine absolute Herzensangelegenheit Fußball", schwärmt Tommi. Der Film soll laut DWDL am 1. Juni nach dem Champions-League-Finale gegen 23:30 Uhr ausgestrahlt werden. "Es war sehr interessant zu beobachten […], wie absolute Vollprofis einem solchen Turnier wie der Europameisterschaft entgegenfiebern: dass es immer noch das Größte ist, für die Nationalelf aufzulaufen, und dass sie dieses Turnier lange vor dem Start schon mental beschäftigt", beschreibt der "Neo Ragazzi"-Moderator.

Die Dreharbeiten laufen schon seit September vergangenes Jahres. Zurzeit begleitet der "Gemischtes Hack"-Podcaster die Fußballspieler Marc-André ter Stegen (31), Robin Gosens (29), Niclas Füllkrug (31) und Bundestrainer Julian Nagelsmann. Mit ihnen redet er über ihre Vorbereitungszeit für die EM, ihre Chancen beim Turnier im Heimatland sowie über persönliche Ziele und Hoffnungen im Team. "So nah dran zu sein am Seelenleben der Spieler, die alles dafür tun, um zum Kader zu gehören, das war sehr erhellend. Und zeigt hoffentlich das, was ich zeigen möchte: Auch diese Jungs sind nur Menschen mit Träumen, Ängsten und Hoffnungen", erklärt der Fernsehautor. Vor allem spricht er mit Julian über seine Auswahl für den DFB-Kader.

Einen Spieler möchte der Bundestrainer auf jeden Fall mit dabei haben. Ende Februar erreichte die Fans eine besondere Überraschung: Mittelfeldspieler und Fußball-Legende Toni Kroos (34) verkündete sein DFB-Comeback. Bis 2021 spielte der gebürtige Greifswalder für die Nationalelf und war 2014 beim WM-Sieg in Brasilien dabei. Auf Instagram verkündet er zu einem Foto von sich im DFB-Trikot: "Leute, kurz und schmerzlos: Ich werde ab März wieder für Deutschland spielen. Warum? Weil ich vom Bundestrainer gefragt wurde, Bock drauf habe und sicher bin, dass mit der Mannschaft bei der EM viel mehr möglich ist, als die meisten gerade glauben!"

Anzeige

Getty Images Julian Nagelsmann, 2023

Anzeige

Getty Images Toni Kroos nach der EM-Niederlage gegen England

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de