Unsicher: Wie kann Herzogin Meghan im Royal-Zwist helfen?

Was tut man eigentlich, wenn sich der Ehemann mit seiner Familie streitet? Eine Frage, die selbst Royals nicht erspart bleibt. Schon eine ganze Weile ist bekannt, wie das Verhältnis zwischen Prinz Harry (39) und Prinz William (41) derzeit aussieht. Seitdem der Herzog von Sussex immer wieder private Geschichten sowie Meinungsverschiedenheiten mit der Welt teilte und keine netten Worte für seinen Bruder übrig hatte, herrscht Funkstille. Nun soll sich Herzogin Meghan (42) fragen, was Harry bezüglich des Streits mit seinem Bruder tun könnte, behauptet Royal-Experte Tom Quinn gegenüber Mirror: "Sie ist immer noch sehr resistent." Die Herzogin sei sich diesbezüglich immer noch unschlüssig.

In einer Sache sei sich Meghan aber sicher: Sie will ihrem Mann helfen. Sie möchte einen Weg finden, die Beziehung zu William zu reparieren – und wolle dabei am besten auch den eigenen Ruf wieder aufpolieren. Vor allem, seitdem ihr bewusst sei, welche Bedeutung die Beziehung zum britischen Königshaus hätte: "Sie sieht, dass er sich im Moment langweilt und erkennt, dass er für die Marke Sussex von größerem Wert ist, wenn er sich mit William und Charles (75) versöhnt."

Zwar scheinen sich die Wogen zwischen Harry und seiner Familie gerade ein bisschen zu glätten, tatsächlicher Frieden zwischen ihm und William scheint aber noch in ferner Zukunft zu liegen. Vor allem letzterer soll sehr stur sein, was eine mögliche Rückkehr seines Bruders angeht, verriet ein Insider in einem Gespräch mit OK! Magazine. Auch zur Jubiläumsfeier der Diana Legacy Awards schien eine Versöhnung noch ausgeschlossen, denn Harry wurde erst nach der Rede von William zugeschaltet. Dass die beiden Brüder ihren Streit also irgendwann beiseitelegen und das Kriegsbeil begraben können, bleibt weiterhin eher Wunschdenken.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2018

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, 2022

