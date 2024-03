Zayn Malik zeigt sich am Flughafen ganz entspannt im Jogger

Neue Fotos, die am vergangenen Freitag auf JustJared veröffentlicht wurden, zeigen Zayn Malik (31) bei seiner Rückkehr nach London. Der britische Musiker trug einen grauen Jogginganzug und grüne Sneaker. Dazu kombinierte der Sänger ganz leger ein schwarzes Cap und eine klassische Sonnenbrille. Trotz seines weiten Looks konnte man den "Pillowtalk"-Interpreten dennoch gut an seinen Tattoos erkennen, die an seinen Händen und an seinem Hals hervorblitzten.

Aber wo war der Musiker zuvor eigentlich? Zayn hatte am Abend des 13. März einen Überraschungsauftritt bei Jimmy Fallon (49) in der "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon". Bei dem Auftritt handelte es sich um dreißig Sekunden, in denen Zayn mit einer Tasse Kaffee in der Hand einmal quer über die Bühne lief und dem Host einen Zettel in die Hand drückte. Dann verließ er die Bühne auch prompt wieder und ließ das Publikum erstaunt zurück. Der Gag diente als Promo seines neuen Albums "Room Under The Stairs", das am 14. Mai erscheinen soll. Die erste Single daraus heißt "What I Am" und wurde bereits als kleiner Vorgeschmack am 15. März veröffentlicht. Genau das stand auch auf dem Stück Papier, das Zayn Jimmy in die Hand drückte.

Als Teil der Boyband One Direction ließ Zayn tausende Herzen höherschlagen und brach einen Rekord nach dem anderen. Doch nach seinem Austritt aus der Band im Jahr 2015 startete der Sänger mit seiner eigenen Musik durch. Laut Rolling Stone wurde er zum ersten britischen Solo-Musiker in der Geschichte, der es mit seinem ersten Album auf Platz eins der Billboard 200 Charts schaffte. Auch mit seiner neuen Musik hat Zayn viel vor. So schrieb er auf Instagram zum ersten Lied seines neuen Albums: "Der Song ist die erste Veröffentlichung eines sehr besonderen Projektes, an dem ich seit Jahren arbeite."

