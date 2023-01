Robert Geiss bekommt zum Geburtstag liebevolle Glückwünsche

Robert Geiss (59) wird von seinen Liebsten gefeiert! Mit Mode für Bodybuiler hat sich der Familienvater ein Business aufgebaut, das bis heute weltweit gefeiert wird. Seither jettet der Unternehmer gemeinsam mit seiner Frau Carmen (57) und ihren gemeinsamen Töchtern Shania (18) und Davina (19) mit Privatflugzeugen und Jachten um den Globus. Ihre Fans halten die vier dabei mit ihrer Reality-Doku Die Geissens stets auf dem Laufenden. Auch im Netz gewähren die Geiss-Ladys einige private Einblicke zu Roberts Geburtstag!

"Ich liebe dich so sehr und bin so dankbar, dich Papa nennen zu können und dich als Papa zu haben. Danke, dass es dich gibt und danke, dass du immer für mich da bist", lauten die liebevollen Worte, die vor allem Töchterchen Davina via Instagram an ihren Vater richtet. "Mein Held, mein bester Freund und meine Stütze", bezeichnet sie Robert unter einem niedlichen Schnappschuss, der die heute 19-Jährige im Babyalter auf dem Schoss ihres Vaters zeigt.

"Arm in Arm, so gehe ich mit dir in dein neues Lebensjahr", schreibt Carmen zu einem Video, das Robert offenbar auf einer Überraschungsparty für ihn zeigt. Auch die 18-jährige Shania gratuliert Robert mit gemeinsamen Aufnahmen des Vater-Tochter-Duos zu seinem Ehrentag. "Ich liebe dich", macht sie neben ihren Geburtstagsglückwünschen ganz deutlich.

Instagram / the_real_davina_geiss Robert Geiss mit Töchterchen Davina

Instagram / shania__geiss Robert und Shania Geiss

Instagram / carmengeiss_1965 Robert und Carmen Geiss

