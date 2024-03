Fans bezweifeln, dass es Kate und Prinz William im Clip sind

Die wilden Spekulationen wollen einfach nicht aufhören. Am Wochenende wurden Prinzessin Kate (42) und Prinz William (41) auf einem Wochenmarkt nahe ihres Anwesens bei Windsor gesichtet. Kurz darauf tauchte ein Video auf, welches das Ehepaar beim Einkaufen zeigt. Die dreifachen Eltern wirken total glücklich und ausgelassen, doch einige User wittern jetzt den nächsten Betrug. "Warum wollen uns die großen Medienkanäle weismachen, dass das Kate in dem Video ist? Wir alle können sehen: Das ist sie nicht!", schreibt ein empörter User auf X.

Dieser Meinung schließen sich weitere Nutzer an. "Hört sofort auf damit! Diese Frau ist nicht Kate" und "Ich glaube nichts mehr, was die Royals mir in Bezug auf Kate zeigen. Zu viele Lockvögel und manipulierte Bilder", waren nur einige der wütenden Kommentare. Eine Körpersprachenexpertin behauptet das Gegenteil und kann anhand der Aufnahmen einiges feststellen. Im Gespräch mit Daily Mail erklärt Judi James, dass die 42-Jährige "voller Energie" sei. "Kate geht in dem Video vor William und macht dabei so große Schritte, dass keine Anzeichen von Gebrechlichkeit zu erkennen sind", freut Judi sich.

Das ganze Drama rund um Kates Gesundheitszustand macht Williams Onkel Charles Spencer (59) sehr zu schaffen. Der Bruder von Prinzessin Diana (✝36) teilte in der BBC-Show "Sunday" seine Gedanken diesbezüglich und gab zu: "Ich mache mir Sorgen darüber, was mit der Wahrheit passiert ist." Der 59-Jährige verglich die mediale Aufmerksamkeit und die Spekulationen mit dem tödlichen Unfall seiner Schwester, auch wenn es laut Charles "damals gefährlicher war".

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im November 2023

Getty Images Charles Spencer, Mai 2016

