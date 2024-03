Neues Video: Hier zeigt sich Prinzessin Kate mit William!

Es ist ein weiteres Lebenszeichen von Prinzessin Kate (42)! Am Sonntag berichteten Augenzeugen, Prinz William (41) mit seiner Frau beim Einkaufen gesehen zu haben. Zunächst hieß es, dass es keine Bilder gibt, doch jetzt ist ein Video aufgetaucht, das die beiden nahe ihres Anwesens Adelaide Cottage in Windsor zeigt! TMZ liegt der Clip vor, in dem Kate und William zu sehen sind, die ein Geschäft besuchten. Sowohl die 42-Jährige als auch ihr Mann trugen Einkaufstüten und wirkten sehr fröhlich und gut gelaunt. Berichten zufolge soll das Video am Samstag entstanden sein.

Die dreifachen Eltern trugen lässige Klamotten und wirkten gelassen. Auch die Augenzeugen waren der Meinung, dass es Kate gut geht und erklärten gegenüber The Sun, dass sie "glücklich, entspannt und gesund" aussah. Die Fans der zukünftigen Königin Englands freuten sich über die Aufnahmen und drückten via Instagram ihre Begeisterung aus. "Sie sieht toll aus! Die Leute müssen diese Frau in Ruhe lassen [...]", fand eine Userin. Ein anderer Nutzer machte eine weitere Beobachtung: "Sie sieht glücklich aus, hat aber an Gewicht verloren, was nach einer großen Magenoperation typisch ist."

Doch dieser Meinung scheinen nicht alle zu sein. Nachdem Kate am britischen Muttertag ein Foto von sich und ihren Kids geteilt hatte, kamen zahlreiche Gerüchte auf, dass es sich um ein Fake handle. Wenig später gab sie zu, das Bild tatsächlich bearbeitet zu haben. "Wie viele Amateurfotografen experimentiere auch ich gelegentlich mit der Bearbeitung. Ich möchte mich für die Verwirrung entschuldigen, die das Familienfoto, das wir gestern geteilt haben, verursacht hat", lautete Kates Statement. Doch auch trotz dieser offiziellen Mitteilung stehen Kate und ihre Familie mehr denn je im Rampenlicht und werden auf Schritt und Tritt verfolgt – wie dieses Video zeigt.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate 2011

Getty Images Prinzessin Kate, 2023

