Frech? Millie Bobbie Browns Verhalten sorgt für Aufregung

Die Schauspielerin Millie Bobby Brown (20) steht stets im Fokus der Öffentlichkeit. Neben dem Beifall und der Bewunderung ihrer Fans muss sich die Britin jedoch auch regelmäßig den Beurteilungen ihrer Kritiker unterziehen. Aus diesem Grund hält sie sich nicht zurück, wenn ihr etwas sauer aufstößt. "Wissen Sie, was ich hasse? Lange auf eine Bestellung zu warten", verrät sie im Podcast "Table Manners". Deswegen geht sie bei ihren Restaurantbesuchen rigoros vor und zeigt wenig Verständnis für Kellner, die sie warten lassen. Millies Interview jedoch sorgt nun für ordentlich Gegenwind im Netz.

"Wenn sie sagen: 'Wir nehmen nur Ihre Getränkebestellungen auf und kommen dann zurück', dann sage ich: 'Nein, nein, nein, bleiben Sie hier stehen, nehmen Sie doch einfach die ganze Bestellung'", erklärt Millie. Unter dem Clip des Gesprächs, den der Account des Podcasts auf Instagram postet, häufen sich die Kommentare. Unter anderem schreibt ein User: "Sag mir, dass du noch nie im Gastronomiebereich gearbeitet hast, ohne mir zu sagen, dass du noch nie im Gastronomiebereich gearbeitet hast." Und damit nicht genug: Denn mancher weist den Stranger Things-Star auch auf seine privilegierte Stellung in der Gesellschaft hin: "Alle, über die du dich beschwerst, sind unterbezahlt, aber du bist es nicht und hast auch nie damit gekämpft."

Erst kürzlich sorgte die 20-Jährige mit einem anderen Interview für Unmut bei ihren Fans. Nachdem sie im Gespräch mit Jimmy Fallon (49) mit einem US-amerikanischen Akzent gesprochen hatte, zeigte sich ihre Community sichtlich enttäuscht. Der Serienstar ließ das jedoch nicht auf sich sitzen und meldete sich prompt auf TikTok zur Kritik zu Wort: "Ich komme ans Set und ich bin eine Schauspielerin und ich passe mich an, also will ich andere Leute imitieren. [...] Ich mache das nicht absichtlich und es tut mir leid, wenn es euch ärgert."

Getty Images Millie Bobby Brown, Schauspielerin

Getty Images Millie Bobby Brown, 2024

