Fehlender Akzent: Millie Bobby Brown äußert sich zur Kritik!

Sie macht eine Ansage. Millie Bobby Brown (20) hat sich mit Rollen wie unter anderem in Stranger Things einen Namen in der Filmbranche gemacht. Seither verbucht die Britin einen Erfolg nach dem nächsten. Doch zuletzt sorgte sie für mehr Ärger als Beifall. Der Grund: Ihr offenbar verschwundener Akzent. Doch während das bei ihren Fans noch immer für Gesprächsstoff sorgt, äußert sich der Serienstar nun dazu. Millie setzt sich zur Wehr.

Im Gespräch mit Internet-Persönlichkeit Max Balegde erklärt die 20-Jährige auf TikTok: "Ich bin in Amerika aufgewachsen. Ich komme ans Set und ich bin eine Schauspielerin und ich passe mich an, also will ich andere Leute imitieren." Eben aus diesem Grund habe sie in dem damaligen Interview mit dem US-amerikanischen Talkshow-Host Jimmy Fallon (49) auch weitgehend mit einem amerikanischen Akzent gesprochen. Millie erklärt, dass sie ihren Akzent immer unterbewusst ihrer aktuellen Umgebung anpasse. "Ich mache das nicht absichtlich und es tut mir leid, wenn es euch ärgert", meint sie dazu zuletzt.

Ob die Erklärung des Enola Holmes-Stars nun für Klarheit – und vor allem Ruhe – bei ihren Fans sorgt, bleibt abzuwarten. Schließlich schien deren Kritik zum damaligen Zeitpunkt besonders groß gewesen zu sein. "Ich weiß nicht, ob sie nun britisch oder amerikanisch ist", war nur einer der vielen kritischen Kommentare der X-User.

Getty Images Millie Bobby Brown, 2024

Getty Images Millie Bobby Brown, Schauspielerin

