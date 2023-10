Cher ließ ihren Sohn aus reiner Verzweiflung entführen!

Sie hatte einfach Angst um ihn. Vor wenigen Wochen wurde Cher (77) mit schweren Vorwürfen konfrontiert, die beinahe unwirklich klingen: Die Sängerin soll Männer angeheuert haben, um ihren eigenen Sohn zu entführen. Diese hatten offenbar den Auftrag, den 47-jährigen Elijah aus einem Hotel zu kidnappen, um ihn in eine Reha-Klinik zu bringen. Nun heißt es, Cher habe diese Entscheidung aus reiner Verzweiflung getroffen.

Gegenüber dem Ok! Magazine erklärt jetzt eine Quelle, was den Popstar zu dem drastischen Entschluss brachte, den eigenen Sohn entführen zu lassen. Auslöser soll vor allem dessen Ehefrau gewesen sein, mit der sich Chers jüngerer Spross nach einem Streit wohl wieder versöhnen wollte. "Cher hielt Elijahs Frau für einen schlechten Einfluss, der [ihn] auf einen gefährlichen Weg führte. Sie wollte ihrem Sohn unbedingt helfen, also tat sie, was sie tun musste", meint der Insider. Die 77-Jährige selbst soll die Aktion aber nicht als eine Entführung ansehen, erklärt er weiter: "Sie hatte Angst, dass ihr Sohn sterben könnte."

Das Verhältnis von Mutter und Sohn scheint aber grundsätzlich nicht einfach zu sein. Verantwortlich dafür sei auch das Drogenproblem, mit dem Elijah bereits seit seiner Kindheit zu kämpfen hat. Dennoch soll Cher ihr Kind sehr lieben und sich um ihn kümmern wollen: "Obwohl er ein schwieriges Kind war und sie wahrscheinlich manchmal hasste, tat sie ihr Bestes und kümmerte sich finanziell um ihn."

Getty Images Cher , Sängerin

Getty Images Cher im Jahr 2004

Getty Images Cher, Sängerin

