Ohne Kate: Prinz William ist bei Charity-Event bester Laune

Noch vor ein paar Tagen wurde die noch kranke Prinzessin Kate (42) zusammen mit ihrem Mann William (41) bei einem kleinen Spaziergang in einen Bauernladen gesehen. Die Prinzessin von Wales soll dabei "glücklich, entspannt und gesund" ausgesehen haben. Nun geht Gatte William wieder seinen Pflichten nach – allerdings wieder ohne seine Frau. Wie People berichtet, besucht der Thronfolger am Dienstag das englische Städtchen Sheffield, um dort eine Obdachlosenhilfe zu unterstützen. Vor dem Gebäude warten gleich eine ganze Menge Fans und William nimmt sich auch etwas Zeit, um Selfies zu machen und Hände zu schütteln. Dabei macht er einen sorglosen und gut gelaunten Eindruck.

Kate hatte sich seit dem Bekanntwerden ihrer OP nicht mehr bei offiziellen Anlässen gezeigt. Dem Palast zufolge wird sie vermutlich nach Ostern zu ihren Pflichten zurückkehren. Ihre lange Abwesenheit wird von vielen Seiten zum Anlass genommen, wild über den Verbleib der dreifachen Mutter zu spekulieren. Von dem Video, auf dem sie zusammen mit William zu sehen ist, sind viele User im Netz überzeugt, dass es sich gar nicht um Kate handelt. "Warum wollen uns die Medienkanäle weismachen, dass das Kate in dem Video ist? Wir alle können sehen: Das ist sie nicht", schrieb nicht nur ein User auf X.

Wann genau Kate wieder in die Öffentlichkeit zurückkehrt, ist nicht ganz klar. Aber Quellen zufolge soll der Palast die Rückkehr bereits fleißig planen. Wie The Mirror berichtet, bereitet sich der neue Privatsekretär der 42-Jährigen aktuell darauf vor, einen Terminplan für sie zu erstellen. "Sie alle wissen, dass die Welt nach den wochenlangen Spekulationen und den haarsträubenden Kommentaren in den sozialen Medien auf sie schauen wird", erklärte ein Insider dem Magazin. Es sollen außerdem zwei Berater neu eingestellt worden sein, die bei der Rückkehr unterstützen sollen.

James Whatling / MEGA Prinzessin Kate mit Prinz William in Cornwall

Getty Images Prinz William im März 2024

