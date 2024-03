Sydney Sweeney hätte Lust auf "Spiderman"-Film mit Zendaya!

In der Rolle der Julia Carpenter schwingt sich Sydney Sweeney (26) im Superhelden-Film "Madame Web" über die Kinoleinwand. Der Euphoria-Star ist nach Kollegin Zendaya (27) die Zweite aus der Gruppe, die in ein Superhelden-Universum eintritt. Allerdings lief der Film eher schlecht und erntete weltweit viele negative Kritiken. In einem Interview mit ComicBook.com wird Sydney nun gefragt, ob sie trotzdem noch einmal in das Kostüm der Spider-Woman schlüpfen würde, wenn Zendaya auch an dem Projekt teilnehmen würde. "Oh mein Gott, ja! Das wäre so cool", ist die Antwort der Schauspielerin.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Sydneys und Zendayas Charaktere in einem Film miteinander auftauchen, ist allerdings sehr gering. Zendayas Rolle der MJ aus der Spiderman-Reihe ist nämlich Teil des Marvel-Universums, während Sydneys Verkörperung der Julia Carpenter von Sony stammt. Seit Jahren herrscht ein eher turbulentes Klima zwischen den beiden Filmunternehmen, besonders wenn es um die Figuren der "Spiderman"-Comics geht. Aber echte Superhelden-Fans wissen: Im Multiverse ist alles möglich.

Ob Sydney überhaupt Zeit hätte für ein solches Projekt, ist eine ganz andere Frage. Allein für dieses Jahr hat die Blondine noch mindestens zwei weitere Projekte angesetzt: Der Kinostart von Horrorfilm "Immaculate" und der Drehbeginn für die dritte Staffel von "Euphoria" spannt sie beruflich stark ein. Es ist schon mehr als zwei Jahre her, dass die vergangene Staffel der Drama-Serie heraus kam, und Fans auf der ganzen Welt fiebern schon auf die Fortsetzung hin.

Getty Images Sydney Sweeney, "Euphoria"-Darstellerin

Sky Atlantic Sydney Sweeney in der Serie "Euphoria"

