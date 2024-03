"Unerwartet": Kris Jenner trauert um ihre Schwester Karen

Kris Jenner (68) muss sich von ihrer Schwester verabschieden. Auf Instagram teilt das Familienoberhaupt des Kardashian-Jenner-Clans den plötzlichen Tod ihrer Schwester Karen Houghton mit 65 Jahren. "Mit schwerem Herzen und tiefster Traurigkeit teile ich mit, dass meine Schwester Karen gestern unerwartet verstorben ist. Mein Herz schmerzt um meine Mutter MJ und meine Nichte Natalie und ich bete, dass Gott uns alle durch diese schwere Zeit führt", schreibt der TV-Star sichtlich ergriffen. Sie sei dankbar für die Zeit, die sie mit ihrer Schwester gehabt habe. "Karens Tod erinnert daran, dass das Leben so kurz und kostbar ist und morgen nie versprochen ist", erklärt Kris abschließend.

Über die Todesumstände von Karen ist bisher nichts bekannt. Doch TMZ berichtet, das Quellen aus den örtlichen Strafverfolgungsbehörden offenbarten, dass Kris' einzige Schwester eines natürlichen Todes starb. Sie soll bereits am Montag in ihrem Wohnort San Marcos im US-Bundesstaat Kalifornien verstorben sein, gemeldet wurde dies durch die örtliche Polizei. Insider verraten dem Magazin, dass das Ableben ihrer Schwester Kris sehr zu schaffen mache. Sie sei sehr bestürzt über die Nachricht gewesen. Die beiden wuchsen nach der Scheidung ihrer Eltern gemeinsam in San Diego bei ihrer Mutter auf und hatten offenbar ein inniges Verhältnis. Vor allem Mutter MJ leidet unter dem Verlust ihres Kindes, aber die Familie unterstützt sich gegenseitig, so die Quelle.

In den Kommentaren erhält Kris viele Beileidsbekundungen von ihren Fans. Aber auch ihre Familie äußert sich. So schreibt unter anderem Tochter Kylie Jenner (26) unterstützend: "Ich liebe dich, Mommy." Aber auch Freundin und Popstar Katy Perry (39) ist offenbar für sie da: "Ich sende dir Liebe!"

Anzeige Anzeige

Instagram / krisjenner Kris Jenner und ihre Schwester Karen in jungen Jahren

Anzeige Anzeige

Getty Images Kris Jenner bei den CFDA-Awards im November 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de