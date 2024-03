Wie geht es Prinz William mit Berichterstattung über Kate?

Es dürfte nicht verwunderlich sein, dass Prinz William (41) die Schlagzeilen rund um seine Frau Prinzessin Kate (42) nicht kaltlassen. In der Sendung "Good Morning Britain" hat Moderatorin Susanna Reid (53) mit der Royal-Expertin Roya Nikkhah über das Ausarten der Lage auf Social Media gesprochen. Demnach fühle sich William wohl an die Hetzjagd auf seine Mutter Prinzessin Diana (✝36) erinnert. "Er sieht, dass sich Elemente davon wiederholen, was die Forderungen und den Aufschrei über seine Frau betrifft, und das verletzt ihn", meint die Fachfrau.

Susanna hakt bei Roya nach, ob William hier wirklich Parallelen erkennen würde. "Das tut er definitiv. Er war schon immer [besonders sensibel in dieser Hinsicht]. Seit er ein Kind war und seit dem Studium und seiner Beziehung zu Kate sowieso", legt sich die Royal-Kennerin fest. Die Princess of Wales ist im Januar operiert worden – seither debattieren die Anhänger des britischen Königshauses über den Zustand der 42-Jährigen.

Doch um welche Beiträge geht es da genau? Unter anderem, wie Kate kürzlich bei einem Wochenendeinkauf gesichtet worden ist. Wie The Sun berichtete, hat eine Quelle über den Zustand der Royal-Dame gesprochen: "Sie sah glücklich aus und es ging ihr gut. Die Kinder waren nicht dabei, aber es ist ein gutes Zeichen, dass sie gesund genug war, um einkaufen zu gehen." Es wird vermutet, dass Kate nach den Schulferien ihrer Kinder wieder öffentliche Termine wahrnehmen wird – diese enden am 17. April. Fans hoffen aber bereits jetzt auf Fotobeweise der Thronfolgerin, um zu sehen, dass es ihr gut geht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate, Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr verstehen, dass Prinz William Parallelen zwischen Prinzessin Kate und Prinzessin Diana erkennt? Ja, ich sehe die Gemeinsamkeiten definitiv. Nein, das ist bei Diana doch ganz anders abgelaufen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de