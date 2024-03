Nicht bis Ostern? Prinzessin Kates Pause dauert noch länger

Prinzessin Kate (42) nimmt sich offenbar noch ein wenig länger Zeit zur Erholung! Eigentlich hieß es, dass sich die Frau von Prinz William (41) nach ihrer Bauch-OP bis Ostern zurückzieht und danach ihre königlichen Pflichten wieder aufnimmt. Doch wie die Royal-Expertin Roya Nikkhah gegenüber The Sunday Times verrät, bedeutet das wohl nicht, dass sie direkt nach dem Osterwochenende wieder zu sehen sein wird: Kate werde erst nach dem Ende der Schulferien ihrer Kinder, George (10), Charlotte (8) und Louis (5), Termine wahrnehmen. Diese gehen noch bis zum 17. April. Wann genau ihr erster öffentlicher Auftritt stattfinden wird, ist allerdings noch nicht bekannt.

Zuletzt hatte sich die 42-Jährige vor fast drei Monaten blicken lassen – beim Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey am 25. Dezember 2023. Am vergangenen Sonntag wurde sie jedoch von Passanten gesehen. Wie Royal-Fans gegenüber The Sun berichteten, erledigte sie Einkäufe in einem Bauernladen in der Nähe ihres Anwesens Adelaide Cottage in Windsor. Bilder gibt es davon nicht. Laut anderer Anwesender habe Kate jedoch "glücklich, entspannt und gesund" gewirkt. Vor dem Einkauf habe sie ein Sport-Event mit ihrem Mann und den Kindern besucht.

Am 16. Januar sei die Prinzessin laut dem Palast operiert worden, schont sich seitdem und zeigt sich nur ihrem engsten Kreis. Selbst das Personal scheint sie seither nicht zu Gesicht bekommen zu haben. "Einige von Kates leitenden Angestellten haben sie weder gesehen noch konnten sie mit ihr sprechen und wussten nicht einmal von der Operation, bevor sie angekündigt wurde, sodass sie davon überrascht waren", behauptete ein Insider gegenüber Us Weekly.

Prinz William und Prinzessin Kate, 2023

Prinz Louis, Prinzessin Kate, Prinz George und Prinzessin Charlotte, 2024

