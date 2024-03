Zehn Punkte! Begeistert Tony bei "Let's Dance" zu Recht?

Tony Bauer (28) begeisterte sie alle – oder etwa nicht? Aktuell fegt der Komiker gemeinsam mit Anastasia Stan über das Tanzparkett bei Let's Dance. Dabei bringt er jede Menge gute Laune mit auf die Tanzfläche. Für seine Performance bekam Tony vergangenen Freitag sogar die ersten zehn Punkte der gesamten Staffel von Juror Jorge González (56). Aber war diese Wertung gerechtfertigt? Aus einer Promiflash-Umfrage [Stand: 17. März, 10:46 Uhr] geht eindeutig hervor, dass sie es sehr wohl war. Von 579 stimmten ganze 528 Leser und somit 91,2 Prozent dafür, dass Tony die zehn Punkte verdient habe. Bloß 51 Personen, was 8,8 Prozent entspricht, finden eher, dass die Leistung des Comedians zu überbewertet sei.

Auch auf Instagram zeigen sich die Zuschauer begeistert von dem Tanzpaar. "Anastasia flasht mich jedes Mal mehr, was für eine Bereicherung für 'Let's Dance'" oder auch "Tony, du hast wieder eine tolle Show abgeliefert, du bist ein Kämpfer, du hast meinen ganzen Respekt!", lauten nur einige der vielen Kommentare. Viele wünschen sich zudem, dass die neue Profitänzerin in den kommenden "Let's Dance"-Staffeln wieder mit am Start sei, um mit neuen Promis über das Parkett zu wirbeln.

Neben den Zuschauern und der Jury sind aber auch Profitänzer Christian Polanc (45) sowie Renata Lusin (36) total angetan von Tony. Während Christian in seinem Podcast "Let's Talk About Dance" schwärmte: "Das waren so ziemlich die Einzigen, bei denen ich wirklich nach dem Tanz mit einem breiten Grinsen dasaß und mir gedacht habe: Wie geil ist das denn?", plauderte die werdende Mama im Promiflash-Interview aus: "Ich bin begeistert von Tony Bauer. Dem Paar möchte ich ewig weiter zuschauen."

Getty Images Tony Bauer und Anastasia Stan bei "Let's Dance"

Getty Images Anastasia Stan und Tony Bauer bei "Let's Dance"

