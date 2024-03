Der Ritter in glänzender Rüstung: So sozial ist Rod Stewart!

Er ist ein Weltstar, doch trotzdem scheut Rod Stewart (79) keine kleineren Aufgaben. Der britische Sänger ist dafür bekannt, sich gerne die Hände schmutzig zu machen und in seinem Heimatland anzupacken. In einem Interview mit der Rheinischen Post erzählt Rod, wie er sich für wohltätige Zwecke engagiert: Er unterstützt zurzeit Menschen aus der Ukraine. Unter anderem versorgt er sie mit Vorräten, hilft ihnen nach Deutschland zu flüchten und stellt sie bei sich ein. Doch auch in Sachen Handwerk ist sich Rod für nichts zu schade. "Ich repariere sogar Schlaglöcher in meiner Straße", erzählt er selbstverständlich.

Für seine wohltätigen Werke in England und seine vergangenen Verdienste in der Musikindustrie wurde der Sänger 2016 von Prinz William (41) zum Ritter geschlagen. Er scheint seine Rolle bis heute sehr ernst zu nehmen. "Du solltest dich nicht darauf ausruhen. Ich betrachte das als absolute Ehre und als etwas, das man fortführen sollte", erklärt Rod. Er möchte weiterhin Menschen unterstützen und Hilfe leisten, wo sie notwendig ist. "Das ist, was es bedeutet, ein Ritter zu sein: etwas zu tun, Leuten zu helfen. Und ich sehe im Moment nicht genug Ritter, die das machen", betont der 79-Jährige.

Der britische Rocker gehört mit über 250 Millionen verkauften Tonträgern zu den bekanntesten Sängern unserer Zeit. Doch nun hat Rod seine komplette Diskographie verkauft. "Ich habe acht Kinder, und ich möchte sicherstellen, dass es ihnen gut geht. Ich möchte sie nicht reich machen oder sie verwöhnen. Ich möchte einfach, dass sie sich sicher fühlen", verriet er. Dass er sich nicht nur um das Wohl seiner Familie sorgt, bewies er bereits bei einem Luxusaufenthalt in Schottland: Als Neujahrsgeschenk überraschte der Sänger laut Daily Record die Angestellten mit einem Trinkgeld von umgerechnet 11.598 Euro.

Getty Images Rod Stewart, 2024

Instagram / penny.lancaster Rod Stewart und Penny Lancaster mit ihren Söhnen und Pennys Mutter

