Großzügig! Rod Stewart gibt Personal 11.598 Euro Trinkgeld

Er hat tief in die Tasche gegriffen! Dass Rod Stewart (78) ein absoluter Familienmensch ist, ist nichts Neues: Der Sänger hat acht Kinder und war dreimal verheiratet. 2007 schloss er mit Penny Lancaster (52) den Bund fürs Leben. Mit ihr hat er seine beiden jüngsten Söhne Alastair Wallace Stewart (18) und Aiden Patrick Stewart. Mit seiner Liebsten und seinen beiden Nesthäkchen verbrachte der Rocker Silvester in einem Hotel in Schottland. Dort überraschte Rod die Angestellten mit einem ganz besonderen Neujahrsgeschenk!

Gegenüber Daily Record schwärmt der Musiker in den höchsten Tönen von seinem Aufenthalt: "Ich hatte schon das Glück, in einigen der besten Hotels der Welt zu wohnen, doch der Service in Gleneagles ist unübertroffen. Das Personal leistet in einer sehr hektischen Zeit des Jahres großartige Arbeit und verdient jeden Cent. Das ist schottische Gastfreundschaft vom Feinsten." Daher machte Rod den Angestellten kurzerhand ein beachtliches Trinkgeld: 10.000 Pfund [11.598,05 Euro] ließ er sich seine Wertschätzung kosten.

Zuletzt durfte sich das Gesangstalent über weiteren Familienzuwachs freuen: Innerhalb von drei Tagen wurde er zweimal Opa. Und auf seine Enkel ist Rod extrem stolz, wie er kürzlich zeigte: Bei einem seiner Konzerte holte der Musikstar seine beiden neuesten Familienmitglieder auf die Bühne.

Instagram / penny.lancaster Rod Stewart und Penny Lancaster mit ihren Söhnen und Pennys Mutter

Getty Images Penny Lancaster und Rod Stewart im Februar 2020

Instagram / sirrodstewart Rod Stewart mit seinen Enkelsöhnen Otis und Louie im Juli 2023

