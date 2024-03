"Junger Hengst": Frédéric von Anhalt bereit für Kinderwunsch

Frédéric von Anhalt (80) kann es kaum erwarten, an seinem Kinderwunsch zu arbeiten! Der Erbprinz ist Adoptivvater von acht erwachsenen Söhnen. Kürzlich verriet er, dass er sich sehnlichst einen leiblichen Nachkommen wünscht. Dafür sucht er eine junge Frau, die diesen für ihn austrägt. Aber nicht etwa mit einer künstlichen Befruchtung – der Unternehmer will trotz seines hohen Alters seinen Spross wohl selbst zeugen und ist voller Elan. "[Ich] fühle mich wie ein junger Hengst. Ich bin bereit, wenn die richtige Frau kommt", macht er in seiner Instagram-Story deutlich.

Da er mit seinen 80 Jahren kein Baby mehr adoptieren könne, suche er nach einer Frau, die eines für ihn zu Welt bringt. Bisher sei die Suche erfolglos gewesen, obwohl er der Richtigen bis zu einer Million US-Dollar dafür zahlen würde. Er habe bereits in Europa sein Glück versucht, jetzt probiere er es in seiner Wahlheimat, den USA. Aber was erwartet Frédéric von der Dame? "Es muss ein Mädchen sein, sagen wir zwischen 22 und 25, das wäre das richtige Alter. [...] Sie muss intelligent sein, sie muss blond sein", erklärte er gegenüber TMZ.

Ob das auch die Kriterien für eine neue Partnerin sind, ist unklar. Seit dem Tod seiner Frau Zsa Zsa Gabor (✝99) im Jahr 2016 ist der gelernte Bäcker Single. Doch an Angeboten mangelt es ihm offenbar nicht. Er habe schon zahlreiche Heiratsangebote von Damen bekommen. Das Problem daran: Sie waren alle bereits höheren Alters. "Wer will schon eine alte Frau, ich will jemanden, der jung ist", gab er gegenüber TMZ zu.

Anzeige Anzeige

Getty Images Frédéric von Anhalt im Juni 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Frédéric von Anhalt im Januar 2017

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Frédéric wird eine Frau finden, die für ihn ein Kind austrägt? Nein, auf keinen Fall! Ja, bestimmt. Immerhin will er dafür auch viel Geld bezahlen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de