Letzte Rose: Sind Dennis Gries und Katja noch ein Paar?

Bei Die Bachelors suchte Dennis Gries aus 22 Frauen sein perfektes Gegenstück. Im Finale schien er das in Katja gefunden zu haben – die 28-Jährige bekam seine letzte Rose. Doch wie ging es nach der finalen Rosenzeremonie für die beiden weiter? Beim Wiedersehen besiegeln die Turteltauben ihre Liebe mit einem Kuss: Dennis und Katja sind noch immer zusammen! "Nach dem Finale haben wir uns eigentlich schnell wieder getroffen und das war eine sehr intensive Zeit. Wir haben schnell gemerkt, dass wir nicht mal mehr eine Woche ohne einander können", schwärmt die Beauty.

Während der Ausstrahlung durfte sich das frisch verliebte Paar nicht gemeinsam in der Öffentlichkeit zeigen. Moderatorin Frauke Ludowig (60) entlockt Dennis das Geheimnis, was er und Katja in dieser Zeit gemacht haben. "Wir waren sozusagen in der Bachelor-Quarantäne. Du kannst nicht einfach sagen: 'Komm, wir gehen jetzt mal raus, einen Spaziergang machen'. Das ging wenn dann nur im Dunkeln oder in der Nacht", scherzt der Fitnesscoach und fasst zusammen: "Das sind schon ganz andere Bedingungen, sich kennenzulernen, aber es hat geklappt."

Gibt es vielleicht auch schon gemeinsame Zukunftspläne? Immerhin wohnt Dennis in Bayern und hat nicht vor, seine Heimat zu verlassen. "Im Moment ist es eine Fernbeziehung, aber ich versuche sie schon vom Allgäu zu überzeugen", verrät der Rosenkavalier. "Ich fühle mich mit Dennis heimisch", schwärmt Katja von ihrem Liebsten. Ein Umzug ins Allgäu ist demnach nicht gänzlich ausgeschlossen. Bis dahin wollen sich die zwei mit Besuchen beim jeweils anderen abwechseln.

RTL / Benno Kraehahn Dennis Gries, einer der beiden Bachelors 2024

RTL Dennis und Katja bei "Die Bachelors"

