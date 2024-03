Megan Fox packt aus: Diese Operationen hat sie machen lassen

Megan Fox (37) macht um ihr künstliches Äußeres kein Geheimnis. Im "Call Her Daddy"-Podcast packt sie nun aus: "Meine Brüste sind unecht, seit ich 21 oder 22 bin." Nach dem Erfolg des ersten "Transformers"-Films habe sich die Schauspielerin für die Operation entschieden. Kürzlich ließ sie die Implantate zum zweiten Mal austauschen – für schlappe 27.500 Euro! Megan stellt klar: "Ich wollte die größten Brüste, die in meinen Körper passen könnten." Auch eine Nasen-OP und regelmäßige Botox-Behandlungen hat die dreifache Mutter hinter sich. Doch es gibt noch mehr Eingriffe, denen sie sich gerne unterziehen würde...

Die OP-Wunschliste der Beauty ist lang. Als nächstes käme für sie ein Brow Lift infrage. "Ich will diesen Look. Das scheint Spaß zu machen und man kann es in der Mittagspause machen, ich verstehe, warum es so verlockend ist", erklärt die "Jennifer's Body"-Darstellerin. In Zukunft plane sie definitiv ein Facelift. Auch ein Brazilian Butt Lift steht auf ihrer Liste, also eine Prozedur, wo Fett von Bauch und Co. abgesaugt und in den Hintern eingespeist wird. Megan beschreibt, sie hätte gerne einen besonders auffälligen Po – "wie ein Zirkus-Freak". Doch es gibt ein Problem: "Ich habe dafür zu wenig Körperfett. Aber wenn man in Zukunft gespendetes Fett von Menschen nehmen kann, werde ich das tun."

Auch ihr On-off-Partner Machine Gun Kelly (33) findet Körpermodifikationen nicht schlecht. Der Musiker war ursprünglich beinahe von Kopf bis Fuß tätowiert, doch das reichte ihm anscheinend noch nicht. Jüngst ließ er sich beinahe seinen gesamten Oberkörper mit schwarzer Tinte überstechen – übrig bleiben nur ein großes Kreuz auf der Brust sowie ein paar Streifen an den Armen. Angeblich war die Geste als Liebeserklärung gedacht – "Megan sollte wissen, dass er es für sie getan hat", behauptet ein Insider laut Daily Mail.

Getty Images Megan Fox, Schauspielerin

Frank Vasquez / BACKGRID Megan Fox und Machine Gun Kelly im November 2023 in Los Angeles

Was denkt ihr über Megans offene Einstellung Schönheitsoperationen gegenüber?



