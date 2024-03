Nach Insta-Beef: Paulina Ljubas schießt wieder gegen Sandra!

Jetzt platzt Paulina Ljubas (27) der Kragen! Bereits seit Monaten sieht sich das Realitysternchen heftigen Sticheleien von Sandra Sicora (31) ausgesetzt. Nachdem Sandra Anfang der Woche wieder Anspielungen auf Paulina gemacht hatte, war das für die Brünette Anlass genug, sich erstmals zu den bissigen Anmerkungen zu äußern. Nun holt die 27-Jährige erneut zum Angriff aus: Auf Instagram postet die einstige Ex on the Beach-Kandidatin ein achtminütiges Statement, in dem sie die 31-Jährige darum bittet, mit den Sticheleien aufzuhören. Wütend spricht sie in die Kamera und richtet ihre Worte direkt an ihre Reality-TV-Kollegin: "Im letzten halben Jahr habe ich mich so zurückgehalten [...] Du beleidigst mich und redest nonstop meine Beziehung schlecht." Paulina hat genug von den ganzen Sticheleien: "Jetzt langsam hast du mich an einen Punkt gebracht, da braucht man sich nicht mehr zu wundern."

Kurz vor Paulinas Statement postete Sandra noch ein Video im Netz, in dem sie sich kritisch zu Hass im Netz äußert und dabei auch die Äußerung von der Freundin ihres Ex-Partners Tommy Pedroni thematisiert. Ihren Umgang mit Kritik findet Paulina ziemlich heuchlerisch: "Du weißt das auch und dann muss man sich nicht dahinstellen und sagen: 'Oh, die Leute sind alle so gemein'." Die 27-Jährige findet, dass sich Sandra nicht über den ganzen "Hate" zu wundern brauche, wenn sie ständig austeilt. Trotz ihrer Wut appelliert Paulina an ihre Follower, keine bösen Nachrichten an Sandra zu schreiben, denn sie wisse selbst, wie sich Hass im Netz anfühle.

Für die einstige Köln 50667-Darstellerin sei das Thema mit ihrem Statement gegessen. Doch sie hat die Vermutung, dass das für Sandra anders aussehen könnte: "Bald kommt Prominent getrennt und dann geht die volle Breitseite wieder los. So wie jedes Mal." Nochmal ganz eindrücklich macht Paulina klar: "Wir sind zusammen. Tommy liebt mich, ich liebe Tommy. Und daran kannst du nichts ändern!"

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Tommy Pedroni

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Reality-TV-Bekanntheit

