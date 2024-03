Nach Sandras OP-Stichelei: Paulina Ljubas schießt zurück

Paulina Ljubas (27) geht auf Social Media offen mit ihrem Schönheitseingriff um und gewährt ihren Followern private Einblicke in ihren Heilungsprozess. Stolz präsentiert sie das vorläufige Ergebnis und spricht über die Schmerzen, die mit der Operation einhergehen. Sandra Sicora (31), die Ex von Paulinas neuem Partners Tommy Pedroni, ließ daraufhin kein gutes Haar an ihr und schoss heftig gegen sie. Das lässt die einstige Ex on the Beach-Kandidatin aber nicht auf sich sitzen: In ihrer Instagram-Story äußert sich die 27-Jährige nun zu den Sticheleien der Content Creatorin. "Frage mich wirklich, ob du auch mal eine Woche auskommst, ohne über Tommy oder mich oder andere Menschen zu reden", wettert die Influencerin und fügt hinzu: "Weil dir ja sonst keiner zuhört." Außerdem stichelt sie: "Vielleicht würdest du auch nicht so scheißalt im Gesicht aussehen, wenn du nicht immer so frustriert und neidisch wärst."

Die Auseinandersetzung nahm ihren Anfang, als Sandra in einer Fragerunde auf der Social-Media-Plattform erzählte, sie würde "niemals ins Ausland fliegen, um meinen Körper zu formen". "Erstens ist es supergefährlich und zweitens, worauf ist man dann stolz?", stichelte Sandra. Die 31-Jährige sei froh über ihr natürliches Aussehen und würde nichts daran verändern wollen. Filtern und Bearbeitungsprogrammen stehe sie kritisch gegenüber und behauptet, dass sich Menschen lediglich dahinter verstecken würden.

Sandra ist seit der Trennung von Tommy bei Temptation Island V.I.P. single, während Tommy sein Herz inzwischen an die Influencerin Paulina Ljubas verschenkt hat und mit ihr gemeinsam durchs Leben geht. Bald können sich Fans ein Bild von der Dynamik zwischen Tommy und Sandra in der neuen Staffel Prominent getrennt machen: Staffel drei der Realityshow startet im April. Neben Sandra und Tommy kämpfen sieben weitere Ex-Paare in verschiedenen Spielen um das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro.

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Reality-TV-Darstellerin

RTL Deutschland Sandra Sicora, Reality-TV-Bekanntheit

