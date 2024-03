Nach Krankheit: Bruce Springsteen setzt seine Tournee fort!

Bruce Springsteen (74) ist zurück! Im September vergangenen Jahres gab der Musiker bekannt, dass er aufgrund von gesundheitlichen Problemen die restlichen Termine seiner Tournee verschieben muss. Diese Woche stand der US-Amerikaner dann endlich wieder auf der Bühne und heizte seinen Fans im Footprint Center in Phoenix mit Hits wie "Born to Run" so richtig ein. Wie Associated Press berichtet, richtete der Rocker, bevor er seinen letzten Song "I'll See You in My Dream" performte, noch rührende Worte an das Publikum: "Phoenix, zuerst möchte ich mich entschuldigen, wenn es Unannehmlichkeiten gab, weil wir die Show beim letzten Mal verlegen mussten… Ich hoffe, wir haben Ihnen nicht zu viele Unannehmlichkeiten bereitet."

Auf Instagram waren Bruce und seine Band im vergangenen Jahr näher auf die Gründe für die Unterbrechung der Tour eingegangen: Der dreifache Vater war an einem Magengeschwür erkrankt und hatte sich auf Anraten seines Arztes für die restlichen Monate von 2023 in Behandlung begeben müssen.

Dieses Jahr machte Bruce dann ebenfalls via Instagram weitere traurige Nachrichten publik: Seine Mutter Adele verstarb im Alter von 98 Jahren. "Ich erinnere mich, Mama, am Morgen deinen Wecker klingeln zu hören. Ich würde im Bett liegen und dir zuhören, wie du dich für die Arbeit fertig machst, das Geräusch deiner Make-up-Hülle auf dem Waschbecken. Und die Damen im Büro alle Lippenstift, Parfüm und raschelnde Röcke, wie stolz und glücklich du immer aussiehst, als du von der Arbeit nach Hause kamst", schrieb er unter einen rührenden Videobeitrag, der seine Mutter beim Tanzen zeigt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bruce Springsteen, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Bruce Springsteen, Musiker

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Freut ihr euch, dass Bruce endlich wieder auf der Bühne steht? Na klar! Freut mich, dass es ihm wieder besser geht. Ich befürchte, er übernimmt sich für sein Alter. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de