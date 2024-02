Bruce Springsteen in Trauer: Seine Mutter ist verstorben!

Traurige Nachrichten von Bruce Springsteen (74)! Mit Songs wie "Dancing in the Dark" oder "Tougher Than the Rest" begeisterte der Sänger Millionen von Fans. Im März will der US-Amerikaner auf seine große "Springsteen & E Street Band"-Welttournee gehen. Doch nun meldet sich der Musiker mit traurigen Nachrichten bei seinen Fans. Bruce Mutter Adele ist im Alter von 98 Jahren verstorben!

Das gibt er in einem rührenden Instagram-Beitrag bekannt. Der Sänger teilt ein süßes Tanzvideo seiner Mutter. Unter dem Post zitiert Bruce ein paar Zeilen aus seinem Song "The Wish". "Ich erinnere mich, Mama, am Morgen deinen Wecker klingeln zu hören. Ich würde im Bett liegen und dir zuhören, wie du dich für die Arbeit fertig machst, das Geräusch deiner Make-up-Hülle auf dem Waschbecken. Und die Damen im Büro alle Lippenstift, Parfüm und raschelnden Röcke, wie stolz und glücklich du immer aussiehst, als du von der Arbeit nach Hause", schreibt er beispielsweise.

Vor über zehn Jahre war bei Adele Alzheimer diagnostiziert worden. Wie schwer die Diagnose war, erzählte Bruce im Jahr 2021. Zu Gast in der TODAY-Show hatte er erklärt, dass die Krankheit seiner Mutter und der gesamten Familie "sehr viel genommen habe".

