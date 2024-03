Photoshop-Fail: Donald Trump verteidigt Prinzessin Kate!

Er verteidigt sie! In dem Photoshop-Skandal um Prinzessin Kate (42) mischt jetzt auch Präsidentschaftsbewerber Donald Trump (77) mit. Der Politiker springt der britischen Prinzessin zur Seite und erklärt im Interview mit GB News: "Das sollte keine große Sache sein, weil jeder herumdoktert [an Fotos]. Wenn man einen Filmschauspieler sieht und ihn trifft, fragt man sich: 'Ist das dieselbe Person auf dem Bild?'" Den Wirbel um den Schnappschuss kann der Republikaner nicht verstehen: "Und ich habe mir das tatsächlich angesehen, und es war nur eine ganz kleine Bearbeitung. Ich verstehe nicht, warum deswegen so rumgeheult wird."

Im Januar hatte sich Kate einer Bauch-OP unterzogen und sich seither aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Am britischen Muttertag veröffentlichte die 42-Jährige dann ein Foto mit ihren drei Kindern George (10), Charlotte (8) und Louis (5). Schnell stach den Fans jedoch die massive Nutzung von Photoshop ins Auge – worauf kritische Stimmen laut wurden. Via Instagram räumte Kate die Bearbeitung des Fotos dann ein: "Wie viele Amateurfotografinnen experimentiere auch ich gelegentlich mit der Bildbearbeitung. Ich möchte mich für die Verwirrung entschuldigen, die das Familienfoto, das wir gestern geteilt haben, verursacht hat."

Donald äußert sich immer wieder über die Mitglieder des britischen Königshauses. Vor einigen Monaten verriet er, eine Diskussion mit Herzogin Meghan (42) führen zu wollen. "Lass uns etwas organisieren. Ich würde gerne mit ihr debattieren. Ich fände das großartig", erzählte der fünffache Vater im "The Hugh Hewitt Podcast". Der Amerikanerin steht Donald aber kritischer gegenüber als Prinzessin Kate: "Ich mochte es nicht, wie sie mit der Queen (✝96) umging. Ich habe mich mit der Königin sehr angefreundet. Sie war eine unglaubliche Frau."

Anzeige Anzeige

Instagram / princeandprincessofwales Prinz Louis, Prinzessin Kate, Prinz George und Prinzessin Charlotte, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und Donald Trump, 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Donald Kate in Schutz nimmt? Gut! Ich finde das sehr nett von ihm. Na ja, ich finde, er sollte sich nicht dazu äußern. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de