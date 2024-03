Enger Freund: Spekulationen um Prinzessin Kate sind "absurd"

Nach ihrer Bauch-OP im Januar hatte sich Prinzessin Kate (42) aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Vor allem seit dem Photoshop-Eklat brodelt jedoch die Gerüchteküche und im Netz kursieren zahlreiche Verschwörungstheorien um ihren Gesundheitszustand. Cricketspieler Kevin Pietersen, ein Freund von William und Kate, ist mit seiner Geduld nun scheinbar am Ende: Auf X springt er Kate zur Seite und schießt gegen die Schwurbler: "Die Verschwörungstheorien um Kate sind absolut absurd! Wir sehen William und Kate fast jeden Tag und in den letzten Tagen auch! Es ist kaum zu glauben, dass Leute so lächerlich und grausam sind, auf dieser Plattform Blödsinn zu schreiben, der durch und durch erlogen ist!"

"William und Kate sind die wundervollsten Eltern und so normal und bescheiden wie sie nur sein können", betont der ehemalige Kapitän der englischen Cricket-Nationalmannschaft. Der 43-Jährige fordert die Fans zu mehr Zurückhaltung auf: "Lasst Kate, die sich gerade von einer Operation erholt, sich erholen. Lasst sie und ihre wunderschöne Familie in Ruhe!"

Das Drama rund um die britische Prinzessin belastet auch ihre drei Kinder George (10), Charlotte (8) und Louis (5). "Das Ausmaß der Spekulationen auf Social Media war viel größer, als sie es jemals erwartet hätte. Nicht nur sie selbst, sondern auch die Kinder sind davon betroffen. Sie wollen ihre Mutter beschützen – vor allem, weil es ihr nicht gut geht", so die Royal-Expertin Ingrid Seward im Gespräch mit Mirror.

Getty Images Kevin Pietersen, Sportler

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern George, Louis, Charlotte

