Ist alles halb so wild? Königin Camilla scherzt über Charles

Königin Camilla (76) reist aktuell ohne ihren Mann König Charles (75) durch Nordirland und besucht dort verschiedene Geschäfte, wie unter anderem einen kleinen Laden für lokale Spezialitäten. Dort bekommt sie ein paar Gemüsebrötchen und Bierwürstchen geschenkt. Offenbar ein tolles Mitbringsel für den krebskranken Monarchen. "Ich werde sie meinem Mann mitbringen, er wird etwas Tolles daraus machen", freut sich die Königsgemahlin. Außerdem bekommt sie eine Genesungskarte für Charles überreicht. Auf den Scherz, dass Männer schwierige Patienten sein können, lacht Camilla laut The Mirror und meint: "Es geht ihm gut. Er war sehr enttäuscht, dass er nicht kommen konnte. Ich versuche, ihn in Ordnung zu halten."

Während die ganze Welt aktuell aufgrund mehrerer Kontroversen kritisch auf die britischen Royals schaut, scheint Camillas Auftritt eine angenehme Abwechslung zu bieten. Denn schon bei ihrer Ankunft in Douglas, Isle of Man sah man der 76-Jährigen die gute Laune an. Mit einem strahlenden Lächeln auf dem Gesicht begrüßte sie die Schaulustigen und nahm Geschenke an. Inmitten all des Dramas, das die Gerüchte um Prinzessin Kates (42) Zustand, der Photoshop-Skandal und schließlich auch Charles Erkrankung verursachten, ist also Camilla diejenige, die die Royal-Fans bei Laune hält.

Derweil versucht auch Charles sein Bestes, um zu zeigen, dass es ihm den Umständen entsprechend gut geht. Trotz seiner Krebsdiagnose widmet der 75-Jährige sich noch seinen Pflichten als König. Zuletzt empfing er im Buckingham Palace vier Veteranen des Koreakrieges, um das 70. Jubiläum des Kriegsendes zu feiern. Dabei versprühte er beste Laune und scherzte mit den ehemaligen Soldaten. Auf die offizielle Feier musste er dann jedoch verzichten. An seiner Stelle waren seine Schwester Prinzessin Anne (73) und seine Schwägerin Herzogin Sophie (59) eingesprungen.

Getty Images König Charles III. und Königin Camilla vorm Krankenhaus im London, Januar 2024

Getty Images König Charles III. bei einem Treffen mit Kriegsveteranen 2024

